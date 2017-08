Kuressaares Pihtla tee nurgal otse politsei- ja päästeameti hoone külje all seisnud silmariivanud kolemajja löödi eile hommikul viimaks kopp sisse.

Mõne tunni möödudes oli pisike lobudik kadunud. Kuressaare abilinnapea Mart Mäeker ütles Saarte Häälele, et lammutusluba oli kõnealuse maja tarvis antud tegelikult juba 2015. aasta aprillis. “Plats tuleb korda teha lammutusprotsessi lõppedes,” kinnitas abilinnapea. Mis sellesse paika edaspidi tuleb, ei osanud ta öelda.

Kui mõne aja eest oli lootust, et sellele kinnistule võiks tulla parkla, mis lahendanuks sealse parkimismure, siis nüüd ütles Mäeker, et Riigi Kinnisvara AS ei jõudnud omanikuga parkla rentimise hinnas kokkuleppele. “Linna ning politsei- ja päästeametit külastavate inimeste huvides oleks kindlasti parkimisplats, kuid eks me näe, kuidas riik probleemi lahendab,” lisas abilinnapea.

Läinud aasta veebruarist kuulub kinnistu suurärimees Richard Tomingase Novus Green-oil OÜ-le. Tomingas tõdes, et “kole asi tuli maha võtta”, et saaks edasi vaadata, mida kinnistuga peale hakata. “Enne ei hakka midagi maha hõikama, kui asjad lõplikult koos ja valmis on,” tähendas ta. Esmajoones on kavas kinnistu lihtsalt tühjaks teha ja korrastada. “Aga mingid mõtted sellega kindlasti on!” kinnitas Tomingas.