Politsei ja kiirabi otsisid Vilsandil metsa jooksnud naist

Neljapäeva õhtul said kiirabi ja politsei väljakutse Vilsandi saarele, et abistada seal viibivat naisterahvast, kellel olid tekkinud terviseprobleemid. Naine ise pages aga abistajate eest metsa.

Lääne politseiprefektuuri pressiesindaja Andra Jundas ütles Saarte Häälele, et neljapäeva õhtul kell 20.30 paluti kiirabi ja politsei abi Vilsandi saarel viibivale ebaadekvaatselt käituvale 35-aastasele naisele. Välja sõitis Kuressaare SAR-patrull, Papissaare sadamasse tuli neile kell 22.30 Vilsandi alus.

“Selleks ajaks, kui ametnikud saarele jõudsid, oli naine aga metsa jooksnud,” kirjeldas Jundas väikesaarel üleeile hilisõhtul ja öösel aset leidnud sündmusi. “Kohe alustati naise otsinguid, mis kell pool kolm öösel tulemusteta lõpetati.”

Pressiesindaja lisas, et reede hommikul sai politsei teate, et naine olevat ise jõudnud tallu, kus ta öö veetis. “Naisega on kõik korras ja seetõttu mingit süüteomenetlust juhtumi asjaolude väljaselgitamiseks ei alustatud,” ütles ta.

Andra Jundas tõdes, et väljakutseid väikesaartelt ei laeku politseile just tihti. “Sel korral mindi kohale küll Vilsandilt vastutulnud alusega, aga üldiselt kasutatakse saarele jõudmiseks politsei kaatreid,” märkis ta.