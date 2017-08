Tallinna tüdruk veetis oma unistuste päeva Saaremaal

Tallinna lähedalt pärit Roosi Marie veetis projekti “Minu unistuste päev” raames Saaremaal kaks meeleolukat päeva.

“Unistuste päeva” projekt on loodud kroonilisi haigusi põdevatele lastele nende unistuste täitmiseks. Vabatahtlik Mari Aagi sõnul alustati Roosi projekti korraldamist juuni alguses.

“Kuna Roosi elab Tallinna lähedal, ei anna Tallinn tema jaoks mingit emotsiooni ja mõtlesime, et perele ja vanematele annaks ka midagi juurde, kui ta kuskile välja viia,” lausus Mari Aak. Niiviisi osutuski valituks Saaremaa.

Mari Aak rääkis, et kõigepealt mindi Roosi Mariele külla ja uuriti, mis tema soovid on. “Esiteks ei olnud ta kunagi lennanud, siis me juba mõtlesime, et kuidas ta saaks lennata. Talle meeldib väga ujuda ja liutorud meeldivad ka väga.”

Seejärel mõteldi, kus liutorud üldse olemas on, sest igas spaas neid ei ole.

Esimene päev algas vara, ärgati kell 4.50. Seejärel sõideti Roosile limusiiniga järele. “Ta ise ei teadnud mitte midagi,” märkis Aak. Tüdrukule kingiti kleit, mille materjalid ja värvi oli ta ise valinud, kingad ja printsessikroon, pandi need selga ja sõideti Tallinna bussijaama. Roosiga sõitsid Saaremaale kaasa ema ja isa ning kaks vabatahtlikku.

Esimene käik oli Muhu jaanalinnufarmi, sest Roosile meeldivad väga loomad, lausus Aak ja lisas, et Roosil on kodus endalgi palju loomi. Pärast lõuna söömist sõitsid pere ja vabatahtlikud Angla tuulikuid kaema.

Õhtul käidi veel Nautleja kohvikus, kus Roosile oli korraldatud suur printsessi õhtusöök. “Seal oli printsessitort, viineripirukad, ühesõnaga kõik, mis lastele meeldib,” kirjeldas Mari Aak. Kuna Roosi on ka suur ehetefänn, meisterdas Angela Decor tüdrukuga koos ehtekarbi. Õhtu lõppedes ootas perekonda Rüütli spaa.

Reedel ehk teisel päeval käis Roosi Rüütli spaas ujumas ja Castello restoranis lõunatamas. Restoran kinkis omalt poolt tüdrukule krooni ja Barbie-nuku, mis Aagi sõnul oli suur üllatus. Pärast restoranikülastust mindi Edu kontoris asuvasse fotostuudiosse. Enne pildistamist anti Roosile üle tema lemmiklaulja Karl-Erik Taukari kirjutatud kiri ja kontserdipiletid.

Hiljem mindi veel Loomemaja eestvedamisel lossi ehteid meisterdama ja John Bulli pubisse õhtusöögile. Seejärel viis Osilia takso perekonna Kuressaare lennujaama ja sealt lennati tagasi Tallinna, kust pere limusiiniga taas koju viidi. Kõige lõpuks kingiti Roosile Lottemaa piletid.

“Ta oli nii elevil selle kõige pärast, sest ta ei teadnud mitte midagi, see kõik tuli järjest üllatusena,” märkis Mari Aak.

Küsimusele, kuidas laps, kelle soove “Minu unistuste päeva” raames täidetakse, välja valitakse, vastas Aak, et kõik on arstidega kooskõlastatud.

“Unistuste päev oli Roosile, aga meie mõtlesime vabatahtlikena selle peale, et oleks ka vanematele midagi, sest see koorem on neil raske kanda olnud. Just spaa on väga mõnus lõõgastus neile, samamoodi need õhtusöögid,” rääkis Aak. “Saare külalislahkus on ikka suur, kõik läks väga hästi. Loodan, et Roosi ja tema pere on seda ka nautinud, see on lõpuks kõige tähtsam.”

Roosi Marie ütles, et talle meeldis Saaremaal väga, eriti meeldis talle jaanalinnufarm. Ta lisas, et plaanib Saaremaale veelgi tulla.