Valeväljakutsete eest 15 päeva aresti

Kuressaares 2017. aastal 32 korral väljamõeldud tervisehädade tõttu häirekeskusele valeväljakutseid teinud naisele mõisteti teisipäeval Kuressaare kohtumajas karistuseks 15-päevane arest. 45-aastast Lääne-Saare vallas elavat naist on ka juba varem kolmel korral karistatud rahatrahviga eritalituse põhjuseta väljasõidu põhjustamise eest.

“Politsei, meedikud ja päästjad tegutsevad iga päev selle nimel, et jõuda kõikide abivajajateni, mistõttu on äärmiselt kahetsusväärne, kui operatiivteenistused on hõivatud väljamõeldud sündmustele reageerimisega,” ütles Kuressaare politseijaoskonna juht Rainer Antsaar. “Hädaabinumbrile 112 tuleks helistada siis, kui kellegi elu või vara on ohus. Info ja nõu saamiseks on olemas vastavad info- ja nõuandetelefonid,” lisas Antsaar. Päästeameti, politsei, kiirabi või muude eritalituste teadvalt vale väljakutse või väljasõidu põhjustamise eest on seadusega ettenähtud karistuseks rahatrahv kuni 1200 eurot või arest.