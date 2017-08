Ühinemise juhtkomisjoni järgmisel koosolekul tahab Kuressaare linnapea Madis Kallas teada komisjoni arvamust, et kas Saaremaa vallal võiks olla huvi osta poole miljoni euro eest Kuressaare kesklinnas asuvaid ruume, mis müüki pandud on.



Kallase sõnul asuvad müügis olevad ruumid maakonna keskraamatukogu ja kultuurikeskusega samas majas. “Sõltuvalt vastusest saab siis juba vajadusel teemaga edasi tegeleda või mitte,” märkis Kallas. Ta ütles, et lihtsam oleks sellega tegeleda uue valla ajal, kuid siis võivad ruumid olla juba müüdud.

Ööklubi Diva 565,3 m2 suuruse pinna eest küsitakse 550 000 eurot. Diskoteegi esimesel korrusel paiknevad garderoob, tantsusaal, kaks WC-d, abiruumid ja kontor. Teisel korrusel on kaks baari, ladu, ventilatsiooniruum ja kinotehnikaruum. Äripinda müüva Uus Maa Kinnisvara andmeil müüakse Divat tegutseva diskoteegina ehk hind sisaldab kogu inventari.