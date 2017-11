Linnavalitsus tahab Kaljo Vinnilt loomapidamisõiguse ära võtta

Kuressaare linnavalitsus taotleb loomapidamisõiguse äravõtmist Tori linnaosa elanikult Kaljo Vinnilt, kelle 15-pealine „kassikasvandus“ häirib spaade külalisi ja naabreid ning tekitab ümbruskonnas vinget haisu.

Linnavalitsus saatis taotluse Lootsi tänaval asuva kinnistu omanikult Kaljo Vinnilt loomapidamisõiguse äravõtmiseks Saaremaa veterinaariakeskusele.

Lisaks kassipidamisest tulenevatele probleemidele heidab linnavalitsus Vinnile ette soovimatust täita Kuressaare linna heakorraeeskirja, kuna tema linna puhkepiirkonnas asuva elumaja hoov on silmatorkavalt korrast ära.

Kaljo Vinn: kassid armastavad vabadust nagu minagi

„Kass on vabadustarmastav loom ja mina armastan ka vabadust,“ ütles Kaljo Vinn, põhjendades suurt kasside hulka oma majapidamises. „Kassid käituvad väga arukalt.“

Vinni sõnul peab loomapidamise õiguse äravõtmiseks olema seaduslik alus. „Kui Eesti on õigusriik, ei saa seda niisama lihtsalt teha ning ma astun kõigi oma võimetega selle vastu, et selline ülekohus ei saaks tekkida,“ hoiatas Kaljo Vinn, kelle sõnul oleks linnavalitsusel aeg hakata loomakaitseseadust austama.

21. augustil Kaljo Vinni loomapidamisega tutvumas käinud Saaremaa veterinaariakeskuse järelevalveametnik Andro Jürisson tuvastas, et kokku on Lootsi tänava majapidamises 15 kassi, kellest viis elab toas. Loomade toitumus oli Jürissoni hinnangul hea ja tervislik seisund üldiselt rahuldav.

Loomapidamisreeglite rikkumist veterinaariakeskus ei tuvastanud, mistõttu pole ka alust algatada kodanikult loomapidamisõiguse äravõtmismenetlust.

Kaljo Vinni kinnitusel on tema kõikidel kassidel nimed ja nad kõik on peremehe jaoks isiksused. Mõistagi võib kasside arv igal hetkel muutuda, mõni võib surra ja mõni juurde tulla. „Täna hommikul leidsin ühe kassipoja, kellest ma arvan, et ta oli minu aeda sokutatud.“

Vinni arvates on igal loomal õigus elada. „Teadlikult ei ole ma sellist hulka kasse muretsenud, määrav on ikkagi see, et olen kohustatud nende eest hoolitsema ka siis, kui loom on kusagilt väljast tulnud,“ selgitas mees.

Kassikarja omaniku sõnul tuleb tal oma loomade pärast ka naabritega arusaamatusi ette. Osaliselt olevat tüli põhjus selles, et naabrite koerad himustavad tema kasside konservtoitu, mistõttu ta koerad hoovist minema kihutab. „Mul ei ole naabritega rohkem probleeme, kui et nad teevad mulle inetusi,“ tõdes Vinn. „Hiljuti oli mulle üle aia saadetud terve pangetäis lestapäid ja -soolikaid. Võib-olla arvas see inimene, et ta teeb head, aga minu kassid ei söö selliseid raipeid.“

Naaber: Kaljo Vinni kassid surevad nälga

Ühe anonüümseks jääda soovinud naabrimehe sõnul hulguvad Kaljo Vinni kassid kõikjal naabrite aedades ja jätavad endast maha väljaheiteid. Kevadel oli osa loomi näljast sedavõrd otsas, et mõned neist heitsid hinge ning tunda oli kassikorjuste roiskumise haisu.

„Ei ole minu kassid näljas olnud, olen pigem ise söömata, kui jätan kassidele toidu andmata,“ kinnitas Kaljo Vinn. Küll on aga juhtunud, et kassid on jäänud tiheda liiklusega alal auto alla.

GO spaahotellis räägiti Oma Saarele, et suvel kipuvad kassid lahtistest ustest hotelli fuajeesse jalutama. Jahedamate ilmadega armastavad loomad aga sooja äraolemist hotelli parklas seisvate autode all. Hotell kasutab kasside peletamiseks pihustatavat erivahendit, samuti on kasutatud lõhnaaineid kassi-uriini haisu neutraliseerimiseks.