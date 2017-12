Kihelkonna vallavolikogu otsustas tänavu anda valla aukodaniku tiitli kauaaegsele kultuuri- ja sotsiaaltöö tegijale Sirje Salongile.

“Sirjet on ka varem üles seatud,” märkis Kihelkonna vallavolikogu esimees Rene Reinsoo, kelle sõnul oligi Sirje Salong seekord ainus aukodaniku tiitlile esitatud kandidaat. Esitajaks eelmisel aastal sama tiitli saanud kirikuõpetaja Elmar Reinsoo.

Reinsoo sõnul võib Sirje Salongi iseloomustada kui Kihelkonna hinge, sest on ta ju juhtinud valla kultuurikomisjoni kui ka vedanud tantsurühma Rukkilill, lisaks pidanud isegi vallavanema ametit. Praegugi on ta vallavolikogu liige, kuid taandas ennast aukodaniku tiitli otsustamisest.

Varem on valla aukodaniku tiitli pälvinud muusikaõpetaja ja koorijuht Juta Tõkman ning kirikuõpetaja Elmar Reinsoo.