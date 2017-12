Sõrvest leitud sõduri säilmed suudeti tuvastada

Eelmise aasta juunis Sõrves Kaimri külas leitud Teise maailmasõja lahingus hukkunud punaväelase säilmed suudeti arhiividokumentide alusel tuvastada. Saaremaa muinsuskaitse seltsi esimehe Tõnu Veldre sõnul on sõduri luustik ja medalid kindlas kohas. Muinsuskaitse seltsi liikmed ootavad langenud võitleja omastelt kontaktivõtmist, et leitu neile üle anda.

“Meie seltsi liige märkas pooleldi maa peal olevat luustikku kaevikute alal metsas. Väljakaevamisel selgus, et tegu on punaväelasega, kes oli maetud koos ordenitega. Aumärke nähes tekkis kohe lootus, et nende järgi on võimalik mees tuvastada,” rääkis Tõnu Veldre. Muinsuskaitsjate hinnangul oli tegu tõeliselt vapra mehega. Lisaks kaardiväemärgile oli tal kaks medalit Vapruse Eest, üks medal Leningradi kaitsmise eest ja Punatähe orden.

Punaväelane oli ilmselt lahingus mattunud mürsulehtrisse. Säilmete järgi tehti kindlaks, et mees lamas kõhuli, näoga Kuressaare poole.

Tõnu Veldre teavitas leiust Eesti kaitseministeeriumi, kust omakorda edastati informatsioon välisministeeriumile. Sealt edastati teave Vene saatkonnale.

“Pärast ametlikku osa saabus pikk vaikus. Asja kiirendamiseks pöördusime samasuguste entusiastide poole, kelle emakeel on vene keel. Nemad võtsid ühendust Venemaal elavate kolleegide-sõpradega. Kahjuks olid Venemaa arhiivid õnnetul kombel pool aastat suletud,” rääkis Veldre.

Kuu aega tagasi sai muinsuskaitse selts Venemaalt vastuse, et tegu on Sõrve lahinguis hukkunud kaardiväe vanema Afanassi Petrovitš Linkoviga 64. kaardiväepolgust. Arhiivi andmeil hukkus sõdur 22. no-

vembril 1944. aastal.

“Asjaolu teeb kahtlaseks see, et viimased lahingud toimusid seal 18. novembril. Võitleja tunnistati surnuks tegelikust hukkumise päevast kolm päeva hiljem. Sõjas käinud meestelt olen kuulnud, et niimoodi lahinguväljal otsa saanud sõdurid on kuulutatud teadmata kadunuks. Kurjad keeled räägivad aga, et meest hoiti pärast langemist veel tubakal ja seebil. Sõdurile ettenähtud portsjoni jagasid tema kaasvõitlejad omavahel,” vahendas Veldre kuuldut.

1908. aastal sündinud Afanassi Linkov kutsuti punaväkke Murmanski sõjaväeringkonnast. Arhiivi andmeil oli mehele antud koguni kolm medalit Vapruse Eest, lisaks veel Kuulsuse orden, mis oli lihtsõdureile kõrgeim autasu. Kahte aumärki luustiku juurest ei leitud.

“Kui selle aasta oktoobriks pole keegi omastest välja ilmunud, siis matame säilmed Vananõmme kalmistule,” ütles Tõnu Veldre.