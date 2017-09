Sõõrikukohvik püstitab rekordeid

Läinud nädalal Saarte Hääles ilmunud uudis, et Auriga kaubanduskeskuses avas hiljuti uksed sõõrikukohvik, tõi lagedale tõsiasja, et saarlased on tõeline sõõrikurahvas.

Pärast artikli ilmumist on sõõrikukohviku leti taga pidevalt loogelnud pikk järjekord inimestest, kes kõik kannatlikult oma portsu värskeid sooje sõõrikuid ootavad. Sõõrikukohviku juhataja Pille Peetsalu sõnul käib leti eest iga päev läbi ca 400 klienti, mis on väga korralik tulemus ja arvestatav kliendibaas. Midagi sellist ei osanud ka mandril sõõrikumüügiga tegelev firma saarel kohvikut avades oodatagi.

Oma esimese rekordi püstitas Auriga sõõrikukohvik läinud reedel, mil tööl oli tavapärasest rohkem inimesi. Kausitäiest taignast saavat 200 sõõrikut. Reedel oli kliente aga sedavõrd palju, et tainast tehti ühtekokku 25 kaussi, mis tähendab, et ühe päevaga tehti umbes 5000 sõõrikut. Oma rolli mängis seejuures kindlasti seegi, et ka taignavalmistajaid oli sel päeval veidi rohkem.

“See 25 kaussi on praeguse seisuga olnud tõesti rekord, aga kes teab – eile (teisipäeval – toim) oli meil näiteks 17 kaussi tainast ning arvestada tuleb, et oli alles teisipäev. Eks näis, mis see nädalavahetus toob, ilmselt võib tulla uusi rekordeid,” naeris Peetsalu. Seda enam, et lisandumas on veel paar uut töötajat ning praegused töötajad on samuti nüüdseks õige tragi töötempo kätte õppinud. Kõik 5000 sõõrikut leidsid ka ostja, sest vastavalt nõudmisele neid ju tehtigi.

Peetsalu on saarlaste suurest sõõrikuhuvist vaimustuses. “Oleks ainult, et masin küpsetaks kiiremini, aga masinat kiiremini tööle panna ka ei saa, kuna sõõrikud ei küpse siis lihtsalt ära,” nentis kohviku juhataja.

Pille Peetsalu märkis, et kui ta enne kohviku avamist Auriga keskuses töövestlusi käis tegemas, tundus, et majas nii palju rahvast ei liikunud. Nüüd on aga ostlejaid keskuses järsku tunduvalt rohkem. “Ma loodan, et tänu sõõrikutele on teistelgi kauplustel kliente rohkem,” oli Peetsalu lootusrikas.

Idee sõõrikukohvik Saaremaale tuua tekkis Sõõrikumeistrid OÜ-l tänu sellele, et saarlased käisid tihti nende Pärnu müügipunktis sõõrikuid ostmas, öeldes, et kodusaarel neil selline võimalus paraku puudub.