Tänasel kolme päeva jooksu viimasel 16 km pikkusel etapil peatas politsei rajal olnud Villu Veeli, kes kandideerib IRL-i nimekirjas Kuressaare linnavolikogusse, kirjutab Alver Kivi saarlase spordiportaalis Saaremaa Spordisõber.

Põhjuseks asjaolu, et Veel võistles erakonna sümboolikaga mütsis ja särgis. Seaduse järgi on aga valmisreklaam täna keelatud.

Korraldaja Tõnu Vaher ütles, et Villu Veel lubas ta distantsil kinni püüda, kuid seda ei juhtunud. “Kui küsisin, et kuidas sa siis mind kätte ei saanud, ütles Villu, et politsei pidas ta kinni ja käskis erakonna asjad ära võtta. See võttis aga aega,” rääkis Vaher.

Pärast politsei korralduste täitmist jätkas Villu Veel jooksu teistes seljas olnud riietes ja lõpetas ajaga 3:57.52, mis andis kokkuvõttes 347. koha.