Eestlased teavad üldiselt Võhmat Mulgimaal, saarlastele seostub see nimi aga külaga, mis jääb Panga või Saaremaa Sadama teele. Et Orissaare valla metsade vahel on veel üks Võhma, on n-ö suurele ringile enamasti teadmata.

Kui keegi enam kui pool sajandit tagasi varakevadel Mustjala valla Võhma külas mõnda tallu sisse astus ja küsis: “Kus teie meespere on?”, sai ta tavaliselt vastuseks: “Mehed on metsas ahjude juures ja ajavad tõrva.”

Orissaare valla Võhma küla koorejaamas töötas veel 1960. aastatel Silkeborgi tehases 1854. aastal valmistatud tiivikpastörisaator, mis nüüdseks on jõudnud Imavere piimandusmuuseumi.

Ka täna on mõlemad külad veel kaardil, kuid möödunud aegade sära on tuhmunud. Nagu mujal Eestis, on ka need kaks paika inimestest tühjaks jäämas ja perifeeriaks muutumas.

