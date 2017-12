Tuleval aastal jätkavad tööd nii Kuressaare haigla psühhiaatria- kui ka taastusraviosakond, ent spetsiifilise taastusravi saamiseks tuleb Saare maakonna elanikel mandrile sõita.

Kolmapäeval kohtusid SA Kuressaare Haigla esindajad haigekassa Pärnu osakonna direktori Kalju Poldoviga ja Ida-Tallinna keskhaigla juhatuse esimehe Ralf Allikveega, et arutada, kuidas jätkab Kuressaare haigla tööd järgmisel aastal.

“Kohtumine oli asjalik ja konstruktiivne,” leidis Kuressaare haigla juhataja Viktor Sarapuu. “SA Kuressaare Haigla jätkab oma tööd ning erilisi lepingumahu muudatusi tuleval aastal ei toimu.”

Sarapuu kinnitas ka, et Kuressaare haigla psühhiaatriaosakond jätkab tööd.

Osakonna vanemarsti Ene Parve hinnangul on see hea uudis. “See osakond on väga vajalik,” lausus ta. “Meil on 15 kohta ja enamasti on need hõivatud.”

Samuti paigaldatakse haiglas ka edaspidi endoproteese. Siiski toob järgmine aasta mõningaid muudatusi.

“Haigekassa otsusel ei panda üldhaiglates enam rõhku spetsiifilisele taastusravile, seda tehakse keskustes,” ütles Sarapuu. “Kuressaare haiglas jätkab taastusraviosakond tööd, ent siin tegeldakse üldisema raviga, spetsiifilisemat taastusravi vajavad inimesed suunatakse mandril asuvatesse suurematesse keskustesse, näiteks Haapsalu neuroloogilise rehabilitatsiooni keskusse.”

Nii saadetakse inimesed Haapsallu insuldi- või infarktijärgse seisundi korral, mis vajavad spetsiifilist taastusravi. Mandrile tuleb sõita ka neil, kes vajavad kõnniroboti abi. “Meil seda kõnnirobotit ju ei ole ega saagi ilmselt olema,” märkis Sarapuu.

Küsimusele, kui palju on järgmisel aastal praegusega võrreldes rohkem neid patsiente, kes mandrile taastusravisse suunatakse, vastas Sarapuu: “Vaevalt et neid eriti palju rohkem sinna saadetakse. Suunasime ju spetsiifilist ravi vajanud inimesed nagunii mandrile.”

Viktor Sarapuu kinnitas, et ühtki töötajat Kuressaare haigla koondada ei kavatse: “Vastupidi – taotleme täiendavat tööjõudu endokrinoloogiasse ja reumatoloogiasse.”

Sarapuu sõnul loodab Kuressaare haigla selles osas abi saada Ida-Tallinna keskhaiglast. “Meie senised arstid jätkavad oma tööd, uued hakkaksid aga tööle veerand kohaga,” selgitas ta.

Viktor Sarapuu avaldas lootust, et uute tohtrite tulekuga paraneb ka arstiabi kättesaadavus. “Ehk saame Ida-Tallinna keskhaiglast abi ka silmatohtrite ja günekoloogide osas,” lausus ta.