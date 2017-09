Kuressaares alustab taas tegevust aktiivsus- ja tähelepanuhäirega laste vanemate tugirühm.

Rühma on toetuse, mõistmise ja teadmiste saamiseks oodatud eelkõige lapsevanemad, kellele tundub, et lapsel on aktiivsus- ja tähelepanuhäire (ATH) tunnused või on ATH diagnoositud.

Teretulnud on ka näiteks vanavanemad, tugiisikud, õpetajad.

“Seda, kui palju on neid peresid, keda see teema puudutab, ma praegu öelda ei oska,” tõdes üks grupi juhtidest, Lääne-Saare valla sotsiaaltöötaja Heleri Jõgi, kel endalgi kasvab kodus ATH-ga laps. “Huvi selle teema vastu on aga suur.”

Jõgi tõdes, et sageli peetakse aktiivsus- ja tähelepanuhäirega lapsi lihtsalt kasvatamatuteks ja sõnakuulmatuteks, kellest vanemad jagu ei saa. “Kahjuks on see väga levinud mõtteviis,” lausus ta. “Sageli ei mõisteta, kui palju nende lastega kodus ja koolis vaeva nähakse.”

Rühm, mille teine juht on Kristina Kallas, saab kokku kord kuus. Kohtumisi on tänavu plaanis kolm, igas kuus üks: 20. oktoobril, 17. novembril ja 15. detsembril kell 18–19.30 Kuressaare gümnaasiumi Osilia keskuses.

Eile toimus Kuressaare linnavalitsuses sihtasutuse Eesti Lastefond korraldatud teemapäev “Aktiivsus- ja tähelepanuhäire sümptomitega laps meie keskel – abi lapsele ja täiskasvanule”, mis tõi kokku palju huvilisi.

Osalejate seas oli nii lapsevanemaid, pedagooge koolist ja lasteaiast kui ka sotsiaalvaldkonna töötajaid. Päeva juhtis Eesti lastefondi juhataja, koolitaja ja pereterapeut Sirje Grossmann-Loot, kes on olnud ATH tugirühmajuht 2001. aastast.

Eilsel teemapäeval tõdeti, et ATH sümptomite tundmine annab käitumisjuhised lapse aitamiseks. Juttu tuli ATH diagnoosist ja ravist, igapäevaelust kodus, kus kasvab aktiivsus- ja tähelepanuhäirega laps. Samuti räägiti koolis ja lasteaias tekkivatest olukordadest, mis on rasked nii ATH-ga lapse kui ka õpetaja jaoks, ning sellest, kuidas neid aidata.

ATH tugigrupp tegutses Kuressaares ka mõni aasta tagasi, toona Kaja Pucki ja Maret Martinsoni eestvedamisel.