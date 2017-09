Peamised laenuvõtmise põhjused on Saaremaal endiselt kinnisvara, enamasti eluaseme ostmine ja erinevad ärilaenud.

Saarte Hääl kirjutas aasta tagasi, et saarlased laenavad pangast peamiselt kodu ostmiseks ja ettevõtluseks. Keskmised laenusummad jäid mullu pankade andmeil ühtviisi 45 000 euro ümbrusse. Tänavu on asjalood mõneti samad, mõneti mitte. Kui esikohal troonib jätkuvalt laenuvõtmine oma kodu soetamiseks, siis summades on toimunud väikesed muutused.

Nordea panga Kuressaare kontori erakliendinõustaja Siiri Kraus tõdes, et keskmine laenusumma on neil praegu umbes 50 000 eurot.

Suuremad summad on seejuures pigem ehituslaenud, aga ka kinnisvara soetamiseks hoopiski Tallinnas või selle lähistel. Väiksemad summad kuluvad jällegi lisafinantseerimiseks või kinnisvara soetamiseks oma maakonnas.

Kes kui palju laenab?

Laenuvõtmise soovi taga on Krausi sõnul valdavalt oma kodu soetamine ja laenutaotlejate seas paistavad eriti silma noored pered. “Nii ka Saaremaal. Mehi ja naisi näeme taotlejate seas võrdselt,” tõdes era­kliendinõustaja.

Mitmeid aastaid on tema sõnul laenuhuvilise inimese jaoks tavapärane, et laenupakkumist küsitakse kõikidest pankadest. “Eks pankade vastused sõltuvad aga lisaks taotleja laenuvõimekusele ka sisemisest laenupoliitikast ja laenuturu üldisest seisust,” leidis Siiri Kraus. Positiivsena tõi ta välja, et laenu tagasimaksmisega Saaremaal hätta ei jääda.

Triin Jalakas, Swedbanki erakliendi väikefinantseerimise ja liisingu osakonna valdkonnajuht, tõdes, et suurt muudatust aasta varasemaga võrreldes saarlaste laenuvõtmises toimunud ei ole. Pigem on rohkem olnud esmalaenajaid kui lisasumma võtjaid.

Keskmine kodulaenu summa on tema andmeil suurusjärgus 51 000 eurot. Kogu Eesti vaates on keskmine summa kõrgem, umbes 73 000 eurot. Keskmine laenuperioodi pikkus on 21 aastat ja omafinantseering ligi 15 000 eurot.

Kui vaadata laenusaaja profiili Swedbanki näitel, siis on Saaremaal 67% laenuvõtjatest mehed ja 33% naised. Seejuures on 40% kaastaotlejaga võetud laenud.

Saaremaa laenuvõtjatest moodustavad üle veerandi ja ühtlasi suurima osa 46+ eluaastates laenuvõtjad, neile järgnevad 31–35-aastased. Viimaste keskmine laenusumma on keskmisest kõrgem – 62 000 eurot – ja esimestel jällegi väiksem – 43 000 eurot. Neile järgnevad 19 protsendiga 26–30-aastased, kelle keskmine laen on 47 000 eurot, ja 16 protsendiga 36–40-aastased. Nende keskmine laenusumma on 53 000 eurot.

Ka Coop Krediidipanga turundusjuhi Tiina Tali sõnul on laenuvõtmise peamised põhjused Saaremaal endiselt kinnisvara, enamasti eluaseme ostmine ja ärilaenud. “Põhjuste seas jääb ka silma kodu remont või aiaehitus,” lisas Tali.

Tema tõi välja, et sarnaselt sellega, mida näeb mujal Eestis, on ka Saaremaal laenude taotlemine kinnisvaraturu aktiivsuse tõttu aasta jooksul kasvanud. Nende panga näitel on keskmine laen olnud tänavu Saaremaal väiksem kui teistel pankadel – 38 000 eurot.

Saamaks aimu, kes on peamised laenukliendid Saaremaal, siis kodulaenu võtab Tali andmeil enamasti esmalaenaja. “Väiksemaid laenusummasid, näiteks tagatiseta väikelaenu, võetakse sagedamini korduslaenudena,” tähendas ta. Neilt eluasemelaenu võtjad on enamasti 25–40-aastased pereinimesed.

Töötasu piiri tagant

Laenu tagasimaksmise võimekus sõltub Tali sõnul Saaremaal majanduse olukorrast ja tööhõivest. “Kui tööd jätkub, ei ole tagasimaksetega muret,” kinnitas Coop Krediidipanga turundusjuht. “Täheldada võib, et saarlaste töötasu on rohkem kui mandril pärit kas piiri tagant või kodumaisest ettevõttest, mis osutab oma teenuseid Eestist väljaspool.”

Peamine erinevus Saaremaa puhul on ostetava kinnisvara hinnas, mistõttu nt Tallinnas, Harjumaal või Tartus on keskmine laenusumma oluliselt suurem.