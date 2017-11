Ehkki õppelaenu hooaeg on alles algamas, saab mõningaid jooni saarlaste laenude osas juba välja tuua. Pankade kinnitusel võetakse Saaremaal õppelaenusid suhteliselt vähe, ent summad on jällegi veidi suuremad kui kogu Eestis keskmiselt.



Nordea Kuressaare kontori juhi Mati Tiimuse sõnul on Kuressaares viimase aasta jooksul sõlmitud õppelaenu lepinguid vähe. Samuti tõi ta välja, et ka viimase viie aasta trend näitab, et õppelaenu võetakse varasemaga võrreldes üleüldse vähem.

Swedbankil oli aga õppelaenu puhul raske konkreetselt Saaremaa kohta statistikat välja võtta. „Valdavalt sõlmitakse õppelaenu lepinguid internetis ja ka koduaadressi järgi ei saa Saaremaalastest tudengeid tuvastada, sest enamasti vahetatakse aadressid uute vastu vastavalt kooli asukohale,“ selgitas panga kommunikatsioonispetsialist Liidia Kaljundi.

Samas selgitas Swedbanki väikefinantseerimise valdkonnajuht Triin Jalakas, et sel õppeaastal on võimalik õppelaenu võtta maksimaalselt summas 1920 eurot. Aastas sõlmitakse taolisi laene ligikaudu 1600-1700.

Jalakas lisas, et õppelaenu taotlejate hulk kahaneb aasta-aastalt. „Üldiselt võib öelda, et inimesed on muutunud vastutustundlikumaks ja laenuotsuseid kaalutakse põhjalikumalt,“ nentis ta. „Sama trendi näeme ka noorte puhul – eelkõige püütakse õpingutega seotud kulusid katta oma vahenditega.“

SEB Panga kommunikatsioonijuht Julia Piilmann ütles aga, et mis puudutab käesolevat aastat, siis andmelao andmetel on neil hetkel sõlmitud vaid kolm õppelaenu lepingut keskmise summaga 1920 eurot. Mullustel andmetel olid laenusummad väiksemad.

Ta möönis, et praktikas on neid ilmselt veel, kuid nad ei ole veel õppelaene välja maksma hakanud. Seega on veel veidi vara põhjapanevaid järeldusi teha, sest hooaeg alles algab.