Täna lisandus 50. Saaremaa ralli osavõtjate nimekirja ka Eesti esirallisõitja Ott Tänak ühes oma kaardilugeja Martin Järveojaga. Stardis on nad Ford Fiestaga. Sisuliselt oli tegu küll formaalsusega, sest Ott ise on varem korduvalt öelnud, et tahab kodusel juubelirallil kindlasti võistelda.

Tänaku osalemist võimaldab autoralli maailmameistrivõistluste etappide soodne graafik. Oktoobris on autoralli MM-i WRC-sarjas kaks etappi: 5.–8. oktoobril sõidetakse Hispaanias ja 26.–29. oktoobril Suurbritannias. Kuna Saaremaa ralli toimub 13.–14. oktoobril, ongi meie esirallimehel suurepärane võimalus kihutada ka kodupubliku ees.