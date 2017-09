Aastaid Kuressaare kolemajade vastu võitlemisel pigem passiivsust üles näidanud linnajuhid on enne valimisi läbi teinud muutuse “varblasest kotkaks”.

Oli oktoober 2008, kui Oma Saar kirjutas: “Viimase poole aasta jooksul on nii linnaelanikele kui ka linnavalitsuse ametnikele peavalu valmistanud Lasteaia tänav 8 krundil valitsev korralagedus.”

Pärast seda on Saarte Hääl ligi üheksa aasta jooksul kolemajadest kirjutanud kümneid kordi. Mitte kunagi varem ei ole linnavalitsus maininud võimalikku riigipoolset appiruttamist või abikäe ulatamist hoonete korrastamiseks. Kasvõi Kuressaare täiskasvanute gümnaasiumi vastas Garnisoni 15 asuvate majade omanikele.

Küsimusele, miks linnavalitsus midagi ette ei võta, on antud erinevaid vastuseid. Nii näiteks on abilinnapea Mart Mäeker leheveergudel öelnud, et linnavalitsus saab sellises olukorras kohustada omanikku tagama keskkonna ja inimeste ohutust, muus osas jäävad linna käed lühikeseks.

Samuti on linnavalitsus ametlikult andnud sellise vastuse: “Seadusandlus hetkel palju ei võimalda ja ajakirjanduses väljatoodud asendustäitmist pelgalt esteetilise probleemi puhul sunnimeetodina rakendada ei saa.”

Järsku on olukord aga kardinaalselt muutunud. Linnapea Madis Kallas ütles linnavolikogus esinedes, et kui Garnisoni tänavale peaks tulema riigigümnaasium, tuleb sealsed kolemajad maha lammutada.

Abilinnapea Mart Mäeker sekundeeris seisukohaga, et uues vallas peab kaaluma ka sundvõõrandamist.

Vaja on teha parkla



Miks aga see teema järsku nüüd aktuaalseks on muutunud? Sellepärast, et linnavalitsuse visiooni kohaselt tuleks Garnisoni 15 kinnistu “täiendavate parkimiskohtade loomiseks (täpsemalt 60 – toim) linna omandisse hankida”.

See on kahtlemata hea uudis kinnistu kolmele omanikule, kes on korduvalt põlema pistetud puulobudikuga kinnistut aastaid tulutult müüa proovinud. Varem 150 000 euroga, hetkel on ühe kinnisvaraportaali kuulutuses hinnaks märgitud 99 000, teises 120 000 eurot. Seejuures on tegu Kuressaare mõistes magusa kinnisvaraga kesklinnas, mille muudab problemaatiliseks vaid ja ainult sellel asuv muinsuskaitsealune hoone.

Linnapea Madis Kallase sõnul proovitakse nüüd muinsuskaitseameti ja omanikega kokkulepped saavutada, sest “ei ole mõeldav, et kaasaegsest koolihoonest üle tänava jäävad alles inetud puithooned, mis pidevalt põlevad”. Seejuures on kunstikool ja täiskasvanute gümnaasium seal kõrval kogu aeg asunud.

Probleem on linnapea sõnutsi selles, et muinsuskaitseamet lubab hooned lammutada, kui need taastatakse samasugustena. “See on aga äärmiselt kulukas ning seetõttu ei liigu asjad ka edasi,” arutles Kallas teada-tuntud olukorra üle. Tema sõnul on niisuguseid hooneid linnas veelgi. Madis Kallas avaldas lootust, et ehk tuleb ka riik linnale selle olukorra lahendamiseks appi. Tema sõnul on muinsuskaitseamet riigiasutus ning kooli rajaks samuti riik.

“Riik peab selle teemaga siis tegelema. Meie käed on jäänud selgelt lühikeseks, aga survestame siiski edasi ning oleme arvestanud vajadusel ka kohtuskäikudega,” ütles linnapea.

Teised olid süüdi

Vastuseks Saarte Hääle küsimusele, kuidas nüüd ollakse valmis nii karme meetmeid kasutama nagu sundvõõrandamine, lükkas Mäeker tegemata asjad eelmiste valitsejate kapsaaeda. “Seda, miks eelmised linnavalitsused midagi ette võtnud ei ole, ei oska öelda,” lausus Mäeker. Tema sõnul on praegu käsil üks sunniraha väljanõudmise protseduur Lasteaia tänav 8 kolemaja osas. Mäekeri sõnul peab sundtäitmise kasutuselevõtt olema volikogu poliitiline otsus ja sestap ta selle volikogus ka teemaks võttis.

Madis Kallase sõnul ei saa öelda, et linnavalitsus ei ole midagi teinud. Töö kolemajade olukorra parandamiseks käib pidevalt, kuid vahel jääb ka linnvalitsus jänni. Näiteks tõi ta vana KEK-i hoone, mida tahaksid lammutada nii omanik kui ka linnavalitsus ning soovitab maja arhitekt, kuid muinsuskaitse on nõus vaid juhul, kui samasugune uus hoone üles ehitatakse.

Linnapea Kallas loodab tõesti, et Garnisoni tänava osas toob lahenduse uus kool. “Elu on näidanud, et kui mingi koha vahetus läheduses alustatakse suurte töödega, on see kiirendanud ka teisi protsesse selles piirkonnas. Auklikud teed saavad korda, ohtlikele majadele leitakse lahendus,” tõi ta näiteid.

Raul Vinni, Andres Sepp