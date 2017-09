Transaviabaltika võttis kokku augusti lendude statistika, mis näitas sarnaselt juuliga möödunud aasta augustist suuremat täitumust. Saaremaad väisanud peaminister Jüri Ratas kinnitas, et Tallinna–Kuressaare liinile on edaspidi tarvis suuremat lennukit.



Tänavu oli august oma reisijaarvude poolest juuliga üpris sarnane. “Lendajaid oli Tallinna–Kuressaare–Tallinna suunal 1725, mis tegi lennuki täitumuse keskmiseks 83%,” tunnistas Rene Must, lennuettevõtte esindaja. Tallinna–Kärdla–Tallinna suunal teenindati samal ajal 1131 reisijat, mis annab lennuki keskmiseks täitumuse protsendiks 54.

Võrdluseks, aasta tagasi oli samal perioodil Kuressaare ja pealinna suunal 1332 reisijat, mis tegi lennuki keskmiseks täitumuseks 63%, ning Tallinna–Kärdla–Tallinna suunal 1054 reisijat ja lennuki keskmine täitumus 45%.

“Näeme, et suvekuud on toonud lendajate arvu kasvu, mis tuleneb suursaarte püsielanike kõrval lennanud nii sise- kui ka välisturistidest,” ütles Must. “Nüüd, mil turistide arv hakkab sügisperioodile kohaselt pisut vähenema, saame enamal moel teenindada püsielanikke,” avaldas lennufirma esindaja heameelt, et püsielanikud on lennuettevõtte omaks võtnud ja on sama altid kasutama õhutransporti kui turistidki.

Läinud nädala lõpul Saare maakonda väisanud Eesti peaminister Jüri Ratas kinnitas Kadi raadio “Keskpäevatunni” saates, et liinile on kahtlemata tarvis uut ja senisest suuremat lennukit. Ta märkis, et lennuühenduse teemal on ta kohtunud Saare maakonna omavalitsuste juhtidega ja Saare maavalitsuse esindajatega ning teab ka, et majandusministeerium teeb omalt poolt kõik, et järgmise hankeperioodi lennuki tulek saaks täpselt läbi räägitud nii omavalitsusjuhtide kui ka kohalike ettevõtjatega. Läbirääkimiste tulemuse põhjal saab siis ka uus hange välja kuulutatud. “On selge, et seda liini on vaja opereerida suurema lennukiga kui täna,” nentis Jüri Ratas.

Samuti puudutas peaminister vilksamisi laevaühenduse teemat ja toonitas, et ta on enam kui kindel, et Väinamerele on tarvis ka viiendat laeva.

Transaviabaltikaga kestab lennuleping kuni 31. maini 2019. Transaviabaltika lennuliinide projektinimetus Eestis on Saartelennuliinid, mis teenindab maavalitsustega sõlmitud lepingute põhjal lende Kuressaarde ja Kärdlasse. Nädalas lennatakse 12 korda nii Tallinna–Kuressaare–Tallinna liinil kui ka Tallinna–Kärdla–Tallinna liinil.