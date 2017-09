Kuulanud ära Kuressaare linnapea Madis Kallase selgitused riigigümnaasiumi loomise kohta, jäid linna kahe suurema kooli õpilaste esindajad selles küsimuses eitavale seisukohale.

Saaremaa ühisgümnaasiumi õpilasesindus hääletas riigigümnaasiumi idee maha häältega 7 : 4 ja Kuressaare gümnaasiumi õpilasesindus häältega 7 : 0.

Linnapea ütles, et kohtumistel said selged vastused oma küsimustele mõlemad pooled. Küsisid nii õpilased kui küsis ka linnapea. “Kindlasti saime nende vestluste käigus uusi ideid ja tähelepanekuid,” märkis Madis Kallas.

Linnapea ütles, et Kuressaare linnavolikogu andis veebruaris linnavalitsusele sisuliselt ühehäälselt volitused läbirääkimisteks riigigümnaasiumi koha, suuruse ja avamise aja üle. “Kõigi volikogu fraktsioonide selgele toele tuginedes oleme neid läbirääkimisi ka üle poole aasta pidanud,” sõnas ta ja lisas, et paraku ei ole suudetud kõiki riigikooli heades külgedes veenda. Pooldajaid on tema kogemuse põhjal siiski palju.

“Oleks väga kahju, kui Saaremaa oleks ainus piirkond Eestis, kus riigigümnaasium jääks tegemata. Oluline on siinkohal rõhutada, et me räägime ennekõike kooli sisulisest poolest ja alles siis kaasaegsest õpikeskkonnast,” märkis linnapea Kallas. Linnavolikogu otsustab riigigümnaasiumi küsimuse 14. septembril toimuval erakorralisel istungil.