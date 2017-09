Laupäeval tähistati Kuressaares Tänutähe perepäevaga Saaremaa päästeteenistuse 150. sünnipäeva. Selleks puhuks oli lossihoovi inimestele uudistamiseks päästevarustust toodud ja korraldati demonstratsioonesinemisi.

Sel suvel osales Saaremaa muuseum Tänutähe kampaanias, mis tähendab, et mitmed Eesti muuseumid ja külastuskeskused võimaldavad tähtsa töö tegijatele tasuta külastusi. Tänavu oli Tänutäht pühendatud päästeteenistuse töötajatele.

Saaremaa päästepiirkonna juhi Margus Lindmäe sõnul kujunes laupäevane üritus natuke tagasihoidlikuks ja inimesi käis vähem kui ooda­tud. “Lähedal oli muid huvitavaid tegevusi ja ega ilm ka sel päeval eriti kaasa aidanud,” ütles Lindmäe, lisades, et pikalt etteplaneeritud ürituste puhul ei anna ilma paraku kuidagimoodi ette dikteerida. “Natuke jäi ikka kripeldama, et ajastus ei olnud just parim, aga ei olnud hullu midagi. Külalisi oli ikka rohkem kui meid endid, kringli saime söödud ja kaks pulma käis ka läbi,” nentis Margus Lindmäe.