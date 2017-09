Kuressaare linnavalitsuse teatel tuvastati poliitilise välireklaami tegemise käigus kaks juhtumit, kus reklaam oli nõuetekohaselt kooskõlastamata.



Kuressaare reklaamimaksu kehtestamise määrusest tulenevalt ei kuulu erakondade, valimisliitude ja üksikkandidaatide valimiskampaania reklaam maksustamisele, kuid vastavalt välireklaami paigaldamise eeskirjale tuleb reklaami kujundus ja asukoht sellegipoolest linnavalitsusega kooskõlastada.

Linnavalitsuse vanemarhitekti Maria Reimali sõnul deklareeriti poliitiline välireklaam üldjoontes nõuetekohaselt, kuid kahjuks olid ka mõned erandid: deklareerimata jäeti valimisreklaam Kihelkonna mnt ääres, samuti Raekoja tänava ääres ehitusobjekti piirdeaial.

Viimasel juhul on piirdeaiale pandud lisaks ka kommertsreklaami, mis pole vanalinna muinsuskaitsealal üldjuhul lubatud ja vajab ka muinsuskaitseameti kooskõlastust, märkis Reimal. Ta lisas, et isegi juhul, kui kommertsreklaam oleks seal lubatud, on selline reklaam maksustatav.

Linnavalitsus juhtis tema kinnitusel eksimustele tähelepanu ja eile võttis kinnistuomanik ka linnavalitsusega ühendust, et reklaamide osas läbi rääkida. Lisaks teavitati ka neid ettevõtteid, kelle kommertsreklaam on paigaldatud Raekoja tänava äärde.

Sanktsioonidest rääkides märkis vanemarhitekt, et valimisreklaamid eemaldati niigi seoses poliitilise välireklaami keeluaja algusega, kuid kooskõlastamata kommertsreklaami paigaldamise kohta saadetakse välja märgukiri. “Kui kommertsreklaame etteantud aja jooksul maha ei võeta, annab määrus õiguse nende eemaldamiseks reklaami paigaldaja kulul,” sõnas Reimal ja lisas, et ehkki valimisreklaam paigaldati valdavalt korrektselt, peaksid linnas kehtivaid õigusakte järgima siiski kõik.