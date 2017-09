Laupäevasel Saaremaa turupäeval toimunud Saarte Hääle koduleivakonkursi võitjaks valis rahvas Merika Rohulaiu küpsetatud Riidu talu rukkileiva. Tema leib kandis järjekorranumbrit 3.



Leiba küpsetab Merika oma sõnul üsna regulaarselt. ”Kindlasti küpsetan siis, kui kellelgi on peres sünnipäev või on mingid muud tähtpäevad,” ütles tänavune võitja. Samas jälgib ta ka seda, et juuretis liialt pikalt seisma ei jääks, mistap käib leivategu maksimaalselt iga kahe nädala tagant.

Leib, mille Merika konkursile tõi ja mis üksmeelselt võitjaks valiti, ongi tema väljakujunenud retsepti järgi tehtud. ”Ma teengi kogu aeg sellist leiba,” naeris ta. ”Vahel kodus panen puuvilju juurde, aga muidu täitsa tavaline leib.”

Varasematel aastatel pole Merika koduleivakonkursil osalenud. Tõsi, korra on ta end küpsetajana kirja pannud, kuid leiba ta siis võistlusele ei toonud. ”Siis juhtus nii, et leib kõrbes pealt natuke ära ja mõtlesin, et ei too – leib peab ikka korralik olema,” põhjendas ta.

Leivakonkursi projektijuhi Kerli Rüütli sõnul võib tänavuse konkursi igati kordaläinuks lugeda. Võistlusel osales ühekorraga nii traditsioonilisi leibasid kui ka maitseleibasid. ”Olgugi et maitseleivad olid väga huvitad ja maitsvad, võis minu arvates Riidu talu rukkileivale võidu tuua lihtne, traditsiooniline maitse, mida on hea toiduga sobitada,” arvas ta.

Kui erinevaid leibu esitati konkursile 18, siis hindajaid kogunes vaatamata sompus ilmale suisa 201. ”Kõikidel turupäeva külastajatel oli võimalus ise kõiki leibasid maitsta ja enda meelest parim leib välja valida,” märkis Rüütel. ”Inimeste üllatus ja rõõm oli suur, kui nad nägid pikka lauda leibadega!”

Teisele kohale tuli konkursil Merle Riigi küüslauguleib ja kolmandaks Roomassaare kohviku lihaleib. Neidki peeti meeles kotitäie Saaremaa ehtsa toote märgi kandjate toodanguga. ”Suur tänu kõikidele küpsetajatele, kes andsid oma panuse ürituse õnnestumisse, ja külastajatele, kes maitsesid leibasid ja aitasid võitja välja selgitada,” sõnas Kerli Rüütel. Saarte Hääle koduleivakonkurss, mis kohe äärmiselt soojalt vastu võeti, sai alguse kolme aasta eest.

Saarte Hääle koduleibade TOP 10

1. Merika Rohulaid – Riidu talu rukkileib

2. Merle Riik – küüslauguleib

3. Roomassaare kohvik – lihaleib

4.Tarmo Tool – lihaleib

5. Kaali pagarikoda – seemneleib

6. Maile Selberg – maitseleib

7. Merle Riik – Kraavi klaari-kaneelileib

8. Delis Nabbi – suitsukanaleib

9. Roomassaare kohvik – seemneleib

10. Delis Nabbi – hiidlaste rukkileib

LOOSIAUHINNAD

Hindajate ja maitsjate vahel loositi välja:

neli 20-eurost reisibüroo WRIS kinkekaarti, mille omanikeks said Kris Tänav, Karin Sommer, Laura Rahu ja Maie Kobin.

Ajalehe Saarte Hääl kolme kuu tellimuse võitsid Kerli Mets, Õie Laksberg, Kadi Väli, Maie Priske, Mai Toks, Laura Rahu, Liisi Saksakulm, Liisa Vipp, Merike Peet ja Helena Rahu.

Kinkekoti Saaremaa ehtsa toote märgi toodetega võitsid aga Merle Väli, Liili, Kätlin Poopuu, Monika Reimann ja Uno Tilts.

Auhinnad saab kätte E–R kell 9–17 Kadi raadiost (Kohtu tänav 1).