Kui Saaremaa võrkpalliklubi hakkas meeskonda palkama saarlasi, oli see Johan Vahterile, Siim Põlluäärele, Hindrek Pulgale, Helar Jalale ja Mihkel Tanilale kindel esimene valik.

Eelmisel hooajal Balti liigas punktikuningaks tõusnud ja finaali kõige kasulikumaks mängijaks valitud diagonaalründajal Siim Põlluäärel polnud Saaremaa võrkpalliklubiga liitumisel kahtlustki.

“Eks ta üks elu unistusi on olnud kodusaare võistkonnas mängida, aga sellist võimalust ei osanud küll oodata,” tunnistas 28-aastane ja 197 cm pikkune mängumees. “Aga kui arengud olid niikaugel, et meeskond olemas, siis oli Saaremaa kindlasti esimene koht, kuhu tulla. Pakkumisi oli ka kõigilt Eesti klubidelt ning huvi tunti veel Soomest, Portugalist, Itaaliast ja Bulgaariast. Minu eelistus oli oma klubi.”

Siim Põlluääre sõnul tahab ta oma kodumeeskonda maksimaalselt aidata ja eks paistab, kuidas läheb. Kõhklusi mehel polnud, kuigi tunnistas, et algul saab vahest ikka raske olema.

Mingil määral aitas Põlluäärel valiku lihtsamaks teha treeneripostile asunud Urmas Tali, kellega ta on juba aastaid koostööd teinud. “Me tunneme teineteist läbi ja lõhki, mina sain seega kaks ühes,” lausus Põlluäär. Konkurentsi samal positsioonil oleva Hindrek Pulgaga ta ei karda. “Olen viis-kuus aastat läbi hooaja üksi möllanud, küllap saame hakkama. Kindlasti on see nii minu kui ka tema jaoks innustav, meeskonnale on sellest ainult kasu,” nentis Põlluäär.

Meeskond on nüüd koos treeninud juba mitu nädalat ja mulje kaaslastest on Siim Põlluäärel väga hea, sest kõik mehed pingutavad ja teevad hoolega trenni. “Olen tüüpidega väga rahul,” tunnustas ta kaaslasi. “Tahaks vähemalt igas finaalis mängida ja neid on hooajal kolm. Eeldused on selleks loodud ja mehi peaks olema. Pole neid veel küll palliga mängimas eriti näinud ja eks esimesed kontrollturniirid peavad näitama, mis puust keegi tehtud on, siis saame täpsema pildi ette.”

Ajalooline võimalus



Saaremaa võrkpalliklubi üks suuremaid tähti on kindlasti oma mees Hindrek Pulk, kes on viimastel hooaegadel olnud Eesti liigas üks kuumemaid nimesid. Kuigi pakkumisi oli ka mujalt, eelistas temagi olla ajaloolise hetke osaline. “Kui kuulsin Saaremaa võrkpallimeeskonna loomisest, siis alguses ei uskunud seda, sest sellel teemal on juba nii pikki aastaid räägitud ja seni pole kusagile jõutud,” tunnistas Hindrek Pulk. “Finantsiliselt on ühe võrkpallimeeskonna tegemine suur koormus ning Tallinnast väljas ja Saaremaal veel eriti. Seepärast ei paistnud see mõte ka reaalsena, aga et see nüüd on ikkagi teoks saanud, on vägev.”

Pulk ei salga, et tal olid uue klubiga liitumise eel ka kõhklused ja kahtlused, aga kui, käsi südamel, kinnitati, et eelarve ja rahaga on kõik korras ning kokku pannakse ambitsioonikas ja tugev meeskond, tuli jah-sõna ära. Samas oli talle pakkumisi ka teistelt Eesti klubidelt ja oli ka võimalus välismaale minna. “Aga kuna Saaremaa meeskonnas mängima hakkamine on ikkagi ajalooline hetk, siis soovisin selle juures olla,” lausus Hindrek Pulk, kes tahab kodusaarel teha üht suurt ja vägevat asja.

Diagonaalründajana seisab tal aga ees huvitav ja konkurentsitihe hooaeg Siim Põlluäärega, kus kerge ei tule kummalgi. “Mina annan endast mängus ja treeningul sada protsenti ning kui treener mind usaldab, on hea meel. Olen valmis andma Siimule võitluse koha pärast,” märkis ta.

Hindrek Pulk usub, et meeskonnal on kõige kõrgemad sihid ja selle võistkonnaga on võimalik teha suuri tegusid, olla kõige kõrgemal positsioonil kõigis sarjades, kus osaletakse.

Viimased hooajad võrkpallimeeskonnas Selver Tallinn ja Järvamaa VK mänginud Helar Jalg otsustas algavaks hooajaks liituda Saaremaa võrkpalliklubiga, sest soovib kodupubliku ees mängida. “Kui esimest korda kuulsin, et Saaremaa meeskond tuleb, siis mõtlesin, et see jääbki jälle jutu tasandile, sest mitu aastat on meeskonna tegemisest räägitud, kuid ikka tulutult,” tunnistas 190 cm pikkune ja 23-aastane nurgaründaja Jalg, kellel oli vestlusi ka paari teise Eesti klubiga.

“Eks alguses olin kahtleval seisukohal, kas tulla Saaremaale, sest Tallinnas olen juba kaheksa aastat elanud, ent ilmselt sai ikkagi määravaks see, et kunagi on siin võrkpalli algtõed selgeks saadud ja nüüd on vaja kodusaarele midagi tagasi ka anda. Ja kodupubliku ees on alati väga hea mängida,” kõneles Jalg.

Eesmärkidest rääkides lausus Helar Jalg, et kindlasti tahaks ta võimalikult palju mänguaega saada, nagu kõik mängijad, aga igal positsioonil on konkurents tihe ja trennides peavad kõik endast maksimumi andma.

TTÜ ja Selveri võistkondadega juba palju kulda ja karda võitnud 25-aastane võrkpallur Mihkel Tanila otsustas Saaremaa VK pakkumise vastu võtta pärast pikka kaalumist.

Huvitav pakkumine

“Olin jõudnud ennast Tallinnas juba kenasti sisse seada ja otsus mujale liikuda ei tulnud kergelt,” tõdes ta, lisades, et oli ka muid variante, kuid Saaremaa pakkumine tundus kõige huvitavam, sest võimalust kodulinna võistkonda esindada ei teki just iga päev. “Saaremaa on saanud oma ridadesse väga vinged ja kogenud mängumehed ning nüüd on vaja lihtsalt orkester mängima saada ja tulemus peaks tulema iseenesest,” on Tanila lootusrikas.

Eesmärgid on keskblokeerijal kõrged: “Nähes, mis kutid ja taustajõud meeskonnal taga on, siis üheski liigas kõige magusamaid medalimänge pealt vaadata kindlasti ei tahaks.”

Meeskonna libero on 186 cm pikkune 21-aastane Johan Vahter. “See oli kindlasti hea uudis, kui kuulsin Saaremaa meeskonna loomisest,” rääkis varem meistriliigas Selver Tallinnas ja Järvamaa võrkpalliklubis mänginud Johan Vahter, lisades, et jutud sellise klubi loomisest käisid päris kaua ja on väga hea, et see nüüd olemas on.

Kuigi Johan Vahteril oli võimalusi liituda ka mõne teise meeskonnaga, oli tema eelistus tulla mängima kodusaarele. “Kui minul tekkis võimalus meeskonnaga liituda, tahtsin kohe tulla ja pikka mõtlemist ei olnud,” tunnistas ta.

Johan Vahter usub, et klubil tuleb põnev ja edukas hooaeg. “Paistab, et kokku on saadud tugev meeskond ja eesmärgid on kindlasti kõrged,” märkis libero. “Usun, et suudame mängida kõige kõrgemate tiitlite nimel. Muidugi tahan ma ka ise hästi palju mängida ja liberona on mul veel palju areneda. Tahan meeskonda võimalikult palju aidata ja omal positsioonil kasulik olla.”