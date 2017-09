Läinud nädalal alanud üritustesarjaga läheb Kuressaare Edukontor vastu talvehoojale, mille lõpuks peaks selguma, kas vabakontori idee on meie oludes kestlik või mitte.

Linna keskväljaku ääres asuva kunagise Edu poe hoone teine korrus oli kuni tänavuse maikuuni ligi 15 aastat peaaegu tühjana seisnud. Vabakontori ideesse uskuv seltskond on sinna toonud taas elu ja tahab oma tegemisi ka linnarahvaga rohkem jagada.

“Siiani oli tegu pigem nagu pilootprojektiga, nüüd algab aga korralik täishooaeg,” tõdes üks Edukontori eestvedajaid Mele Pesti. Ta lisas, et Saaremaa elu sesoonsust arvestades on kontori talveperiood suunatud ennekõike kohalikule rahvale, seda nii rentnike kui ka ürituste mõttes.

Järgmisest suvest on soov püüda ka nii-öelda külalisklienti, kel oleks Saaremaal kas puhates või muul põhjusel viibides vaja mingiks ajaks eralduda tööasju tegema. Pesti täpsustas sealjuures, et kuigi vabakontori lõi MTÜ Saaremaa Loomemaja, ei ole see mõeldud mitte ainult loome- ja kunstiinimestele, vaid kõigile, kes vajavad kontorilauda või koosolekuruumi.

Uuest hooajast rääkides tõi Pesti välja värske üritustesarja nimega “Edukontor kutsub: töö ja edu uued valemid”. Tegu on vestlusõhtute sarjaga, mis hakkab toimuma iga kahe nädala tagant. Sarja käigus tutvustatakse nii kontori oma rahvast kui ka kutsutakse põnevaid külalisi. “Tahame, et kohtumised oleksid hästi mitteformaalsed, püüame kõiki osalejaid kaasata ja kellel teemaga vähegi seos tekib, saab kohe arutellu sekkuda,” selgitas Pesti.

Esimene vestlusõhtu toimus läinud nädalal. 19. septembril kell 19 on kavas avalik vestlus Edukontori püsirentniku Tarmo Virki ja ülemaailmse start-up nädalavahetuse juhi Franck Nouyrigatiga ning 5. oktoobri üritus on seotud ettevõtlusnädalaga. Siis tulevad külla saksofonist Maria Faust, kirjanik Tarmo Teder ja ettevõtja Toomas Leis, et rääkida edust ja otsida vastuseid küsimustele, kuidas seda mõõta, kas rahas või muul moel, ja kuidas seda teevad loomeinimesed.

Lähiajal on kontori koridoris plaanis sisse seada ka kunstigalerii. Selle taga on õnnelik juhus – kirjanik ja ettevõtja Armin Kõomägi on otsustanud oma kunstikogu viieks aastaks erinevatesse kohtadesse eksponeerimiseks laiali jagada ja Edukontor oli üks, kes pakkumise sai. Pildid valib välja Maria Evestus ja loodetavasti oktoobri alguses saab uut galeriid juba esitleda.

“Tubades on veel natuke ruumi,” kutsus Pesti huvilisi ka kontoriga tutvuma. Samuti võiks Edukontoriga ühendust võtta inimesed, kes tahaks ise korraldada mõne ürituse, kas suletud seltskonnale või sellise, mis on suunatud linnarahvale, kontaktid leiab veebisaidilt www.edukontor.ee.

Vabakontorit majandav MTÜ on seni toime tulnud kontori kasutajate rendiraha ja projektiraha toel. Septembri alguses käivitus uus projekt vabakontori finantsvõimekuse tõstmiseks, mida rahastab Kodanikuühiskonna Sihtkapital (KÜSK).

Pesti nentis, et kontor peab saama isemajandavaks ja selle saavutamiseks KÜSK-ist raha taotletigi. Toetusest saab maksta väga palju aega panustavatele vabatahtlikele pisikest töötasu ja teha mõned investeeringud, näiteks soetada korraliku projektori. Samuti viiakse projekti raames juba tuleval nädalal läbi üks tutvumis- ja koolitusreis Eestis. Eriti väärtuslikuks peab Pesti aga seda, et tänu projektile saab vabakontor endale mentori – Saaremaalt pärit Eva Truuverki, kes praegu veab “Teeme ära” maailmakoristuspäeva projekti.

KÜSK-i projekt kestab tuleva kevadeni. See on suureks abiks, tõdes Pesti, lisades, et seejärel peab ettevõtmine end ise majandama hakkama.