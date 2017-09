Sotsiaalkaitseminister Kaia Iva andis eile peresõbraliku tööandja algmärgise Saaremaal tegutsevale elektroonikaettevõttele Incap.



Ministeeriumi väljatöötatud peresõbraliku tööandja märgise programmi valiti kandideerijate seast 43 tööandjat. Elektroonikatehase Incap juht Otto Richard Pukk (pildil) tunnistas, et programmi läbimine on juba praegu ettevõttele mitmete väljakutsete lahendamisel abiks olnud.

“Meie silmis on pere- ja töötajasõbralik organisatsioon see, kuhu on rõõm hommikuti tulla ja kust on rõõm õhtuti taas koju minna. Reaalsus on aga see, et meil on tehases vahetustega töö ja see seab meile paratamatult väljakutseid, kuna töötajatel on paindlikkust mõnevõrra vähem, sest kodukontorisse tootmisliini paraku viia ei saa,” selgitas Pukk.

Kuigi 82% märgisele kandideerinud tööandjatest olid Harjumaalt, tõi Incap esile ka piirkondlike ettevõtete pingutusi organisatsioonikultuuri tõstmisel. “Programmis osaledes saime head nõu, kuidas tugevat organisatsioonikultuuri luua ja selleks oma meeskonda rohkem kaasata. Oleme seda nõu poolaasta jooksul rakendanud ja tulemustega väga rahul,” sõnas Pukk.