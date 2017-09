Esmaspäeval algasid Rootsis viimase enam kui 20 aasta suurimad sõjaväeõppused Aurora 17, mille käigus kutsutakse välja 20 000 kaitseväelast. Oma panuse annavad ka Saaremaa kaitseliitlased.



Õppuse tarvis koostatud legendi järgi hakkab üks idas paiknev suur riik ahistama oma naabruses asuvat väiksemat riiki ja viimane palub abi. Vallanduvad sündmused, mis viivad Rootsi kõigepealt rünnakuohtu ja toovad seejärel kaasa otsese kallaletungi.

Eesti panustab õppusel mehitatud miinijahtijaga Vambola ja 34 Saaremaa kaitseliitlasega, kelle tegevuspiirkond on Gotlandi saar. Saaremaa malevapealik Gunnar Havi ütles, et kaasatud on aktiivsemad kaitseliitlased, juhtivkoosseis ja jaoülemad.

“Meie meeste täpsemad ülesanded selguvad küll kohapeal, kuid lähemalt ei saa ma rääkida,” lausus Havi, lisades, et saarlased on Gotlandi Kodukaitsega koostööd teinud viimased viis aastat.