Keskerakonna Saaremaa piirkonna juhatus läks erakonna üldise seisukohaga kaasa ja tegi eile piirkonna juhatusele ettepaneku siinse piirkonna 12 liikme väljaarvamiseks.

Väljaarvamise põhjuseks see, et nad kandideerivad oktoobrikuistel valimistel mujal kui Keskerakonna nimekirjas. Enamasti leiab keskerakondlasi valimisliidus Saarlane, kuid ka valimisliidu Sörvemaa nimekirjas. Täpset nimekirja erakonna Saaremaa juhatus veel avalikustada ei tahtnud, kuid Saarte Hääl kontrollis üle kõikide kandidaatide erakondliku kuuluvuse ja saigi kokku 12 nime (vt kõrval).

“Ootame ära, kas erakonna juhatus meie ettepaneku ka kinnitab,” ütles Keskerakonna Saaremaa vallavanema kandidaat Aivar Aru. Erakonna siinne juht Mihkel Undrest lausus kommentaariks, et mingi vastutustunne peab ka olema. Ei saa nii, et oled erakonna liige ja lähed erakonna vastu kandideerima. Undrest kinnitas, et topeltmängul pole kohta. Erakonna juhatus saarlaste otsuse suure tõenäosusega ka kinnitab. Üleeile arvati erakonnast samal põhjusel välja 31 Tallinna ja Harjumaa liiget.

Saarte Hääl vestles mitme väljaheitmisele kuuluva keskerakondlasega ja enamik neist ütles, et neil on otsusest üsna ükskõik.

Kõige kõrgema tegijana peab erakonnaga hüvasti jätma valimisliidu Saarlane vallavanema kandidaat Mart Mäeker. “Mina tegin oma otsuse juba ammu ära ja seda ma ei muuda,” ütles Mäeker, kes on kogu aeg kinnitanud oma jätkamist Saarlase ridades. Isegi juhul, kui ta peab Keskerakonnaga hüvasti jätma. Mäeker on erakonnas olnud üheksa aastat ja on pikalt töötanud erakonna kaudu tulnud ametikohtadel Tallinna linnasüsteemis. “Erakonna põhimõtete vastu polnud mul midagi,” kinnitas Mäeker ja ütles, et Saarlase liikmetega on töö linnas sujunud. Erinevalt erakonnast, kus suhtumine ja suhtlemine on muutunud väga raskeks.

Teine liige, keda tahetakse välja heita, on piirkonna endine juht Janne Nurmik, kes samuti Saarlases kandideerib. “Selline otsus näitab, et Keskerakond ei vaja piirkondades teotahtelisi, isemõtlevaid ja haritud inimesi,” ütles Nurmik ja lisas, et piirkonna juhatus pole oma otsustes seega vaba.

“Ega ma kurb sellepärast ole,” sõnas samuti Saarlases kandideeriv, Mustjalast pärit Malve Kolli. Ta märkis, et ei oskagi sellisesse otsusesse kuidagi suhtuda või sellest midagi arvata. “Olen olnud pigem passiivne liige ja püüdnud oma kodukoha elu arendada,” ütles Kolli.

Kärla kandi põllumees Meelis Sepp nentis, et ta pääseb nüüd väljaastumisest, mida ta oleks teinud varem või hiljem. Otsus tehti tema eest ära. “Ma ei ole erakonnaasjadega tegelenud,” tõdes Sepp.

KESKERAKONDLASED MUJAL

Gert Üprus-Sõnajalg

Olev Väin

Rein Sepp

Meelis Sepp

Marika Mets

Vilmar Laak

Katrin Kallasmaa

Malve Kolli

Õile Aavik

Janne Nurmik

Mart Mäeker

Tarmo Mägi

Keskerakonna liige on ka valimisliidu Sõrvemaa kandidaat Nalmond Meri, kuid ta ei ole Saaremaa piirkonna liige ja seega siinse juhatuse otsus teda ei hõlma.

Allikas: valimised.ee