Kuressaare linnavalitsus saatis volikogule otsustamiseks eelnõu, millega antaks Kuressaare jahisadam aastani 2022 Saaremaa merispordi seltsi kasutusse.



Purjetajad on juba aastaid olnud sadamast huvitatud, et saada endale jahtklubi-laadne keskus. Merispordi seltsi kommodoori Margus Männiku sõnul on praegu peaasjalikult Roomassaares tegutseval klubil ammu puudus päris oma ruumidest.

“Plaan on tekitada sinna n-ö ühiskajut ja kontor,” ütles Männik. Ruume saaks klubi kasutada koosolemiseks ja klubitegevuseks ka purjetamisvälisel ajal. Linnapoolsed tingimused on, et sadam jätkaks tegutsemist nagu seni.

Merispordiselts peaks koostöös Saaremaa spordikooliga jätkama sadamas laste purjetamiskoolitust, täitma sadamapidaja kohustusi, kindlustama külalisjahtidele kõik sadamateenused ja pidama sadama kohvikut. Männik kinnitas, et kõike seda nad ka teeksid. Noorte tingimusi saab parendada ja kohviku osas ei muutu kliendi jaoks midagi. “Kui, siis vaid paremaks,” märkis Männik.

Linnapoolne soov on ka see, et praegune sadamakapten Oskar Jõgi saaks edasi töötada.

Margus Männik ütles, et kindlasti hakkab mingi osa praegu Roomassaares olevaid jahte paiknema Kuressaares. Samas ei hakata seltsi liikmetele kindlasti ette kirjutama, kus nad oma jahte peavad hoidma. Männik lisas, et kõiki noorte treeninguid ei saa ka Roomassaarest ära tuua, kuna edasijõudnutele on linna all merd natuke liiga vähe.

Ühe plussina tõi Männik välja ka asjaolu, et Kuressaare on ka mööda maad külastamiseks mugavam. Kommodoor kinnitas ka seda, et linna sadam ei jää kindlasti külalisjahtidele väikeseks, kui sinna tuua ka seltsi jahid.