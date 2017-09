Külastades Kuressaare postkontorit selle uues asukohas, tekkis mul küsimus: miks pole teenindussaalis ühtegi lauda ega toetuspunkti, kus oleks võimalik kohapeal kohe kas kaart või kiri valmis kirjutada, et see posti panna. Samasuguses kimbatuses inimesi paistis kohapeal teisigi.



Mattias Kaiv, Omniva meediasuhete juht:



Uues postkontoris on olemas pakkimislaud, mille peal on võimalik kirjutada. Traditsioonilist lauda, mille taga istuda ja kirja kirjutada, uude postkontorisse esialgu plaanitud ei ole. Jälgime pidevalt ka ise, kuidas kliendid postkontori võimalustega rahul on, ja kui näeme, et klientidel on pidevalt vajadus eraldi kirjutusaluse järele, siis kindlasti leiame sellele olukorrale ka lahenduse.