Inimese puhul on poolsada aastat juba üsna väärikas iga. Suurürituse puhul, mis toob kokku tuhandeid inimesi, seda enam. Kui üks nii populaarne ettevõtmine, nagu Saaremaa ralli, saab teoks juba viiekümnendat korda, võib olla kindel: see on oluline, on vajalik.

Autospordisõprade jaoks on kuu aja pärast toimuv juubel paraku nukra alatooniga – viiekümnele Saaremaa rallile lisa tulla enam ei pruugi. On üsna tõenäoline, et poole sajandi pikkune traditsioon, mis Saaremaa jaoks märgilise tähendusega, saab selle sügisega otsa. Sest senised korraldajad on väsinud ega leia enam motivatsiooni: arengus on saavutatud maksimum, taset aga hoida raske. Seda, kui keeruline ettevõtmine nii mastaapse ürituse korraldamine on, möödakihutavaid masinaid raja ­ääres­ jälgiv rallisõber vaevalt adub. Saati siis autospordikauge tavainimene.

Küsimusele, kust senisele korraldustiimile mantlipärijad leida, jääb vähemalt esialgu vastuseta. Sest lihtsalt pealehakkamisest ja armastusest autospordi vastu võib paraku väheks jääda.