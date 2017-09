Tervise Arengu Instituudi andmeil võib Saare maakonnas borrelioosinakkust kanda iga kolmas puuk.



Tervise Arengu Instituudi viroloogia osakonna juhataja Julia Gelleri sõnul tegi TAI Saaremaal puukide seiret viimati aastail 2012–2014 Mustjala vallas Järisel ja Paatsas.

“Neis kohtades käisime regulaarselt kord kuus kolme aasta vältel,” märkis Geller.

Toonased uuringud näitasid, et Saaremaa puukide nakatuvus Borreliatega võib ulatuda koguni 35 protsendini, puukentsefaliidiviiruse levimus on aga kuni 2%. “3,6 protsendis Saaremaa puukides oleme tuvastanud ka erlihhioosi põhjustajat,” ütles Geller.

Saare maakonna erinevates kohtades tegi TAI põhjalikumat puukide seiret aastail 2006–2009.

Siis kogutud andmete järgi kandis Muhus Piiril, Pädastes ja Simistes uuritud puukidest Lyme´i tõve tekitajat 12,3%. Triigi ja Kuninguste puukide puhul oli see näitaja 12,5%, Uduverest korjatutel 7,1%. Kiirassaare, Odalätsi, Rootsiküla ja Kotlandi puukide puhul 9,7%.

“Millistes piirkondades Saare- ja Muhumaal on suurem oht nakatunud puuk üles korjata, on päris raske öelda, kuna me pidevalt seiret ei tee,” lausus Geller. Tema sõnul on väga palju tegureid, mis mõjuvad puukide arvukuse ja ka nakatavustaset. “Üldiselt on Eesti saared ühed suurema “nakatumisvõimega” kohad,” tõdes Geller.