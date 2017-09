SISUTURUNDUS

Saaremaa on Sõmera hooldekodu sulgemise otsuse näol saamas endale oma Rail Balticut. Praeguseks juba suuresti renoveeritud Sõmera hooldekodu sulgemise plaan ja uute hooldekodude ehitamine teistesse asulatesse on miski, mida Saaremaa elanikud ei mõista. Meie oleme seisukohal, et pealinna ametnike poolt korraldatud ja poliitikute poolt heaks kiidetud projekt on ebavajalik ning põhjendamatu ning see tuleb peatada.

AS Hoolekande kodulehelt leiame ametliku põhjenduse: “…Nende maailm piirdub täna peamiselt asutuse territooriumiga, kolimine taas kogukonna keskele, väikestesse hubastesse majadesse/korteritesse, tähendab nende jaoks võimalust hoopis uue kvaliteediga eluks.

Edaspidi saavad nad ise palju rohkem oma elukorralduslike küsimuste üle otsustada, mitte teha vaid seda, mida pakub neile välja hoolekandeasutus. Neil avanevad paremad võimalused osaleda kogukondlikes tegevustes ja tarbida avalikke teenuseid, näiteks käia ise poes ja juuksuris, kultuuri- ja spordiüritustel, suhelda uue kodulinna või asula inimestega, leida uusi sõpru ja teha võimetekohast tööd.„

Sõmera Kodu elanikud elavad juba praegu kogukonna keskel, käivad kultuuriüritustel, poes ja kohati ka tööl.

Ärgem sülitagem vanasse kaevu

Seega tundub jälle tegeliku põhjusena, et kui Euroopast raha antakse, siis tuleb see vastu võtta. Ametnikkonna töö edukust hinnatakse ju selle järgi, kui palju suudavad nad valdkonda euroraha tuua. Meie hinnangul ei ole üksnes Euroopast raha saamine Sõmera Kodu sulgemiseks piisav. Täna on Eestis hooldekodu kohti puudu, mitte üle. Seega peaks plaanima uute hooldekodude ehitamist ilma praegusi lammutamata. Uutele hooldekodudele kohtade leidmine ei ole nii lihtne kui see võib tunduda. Sõmeral ja lähiümbruses elavad inimesed on hooldekodu elanikega harjunud. Nad teavad, et nad on ohutud ja nende haigus ei ole nakkav. Muudes piirkondades elavatel inimestel on aga põhjendamatud kartused erivajadustega inimeste vastu. Seetõttu tekib juba planeerimisprotsessis väga olulisi takistusi.

Me ei saa leppida, et olukorras, kus va- litsus räägib regioonidesse riigi töökohtade toomisest, otsustab riigile kuuluv AS Hoolekandeteenused Saaremaalt töökohti välja viia. Sõmera Kodu on rohkem kui saja töökohaga piirkonnale väga oluline tööandja.

Ka see on aspekt, millest me ei saa mööda vaadata.

Kõige tähtsam, et inimesed, kes on oma haiguse või erivajaduse tõttu hooldekodusse sattunud, on tundlikud suuremate muutuste suhtes. Neile on oluline, et nende ümber säiliks harjumuspärane keskkond ja inimesed. Väga suur osa neist on Sõmera Kodus elanud aastakümneid ning enamusel neist puudub side sünnijärgse kodukohaga, kuhu nad plaani järgi peaks ümber asustatama. Neid ei oota seal keegi. Otsus, kus elanikud neile juba omaseks saanud keskkonnast välja viiakse, ei ole hooldekodu elanike huvides.

Eelkõige nendel põhjustel oleme me seisukohal, et Sõmera kodu ei tohi lähimas tulevikus sulgeda.

Tänane olukord hooldekodude reformi juhtimisel meenutab Rail Balticu protsessi, kus poliitikud kaitsevad ja esindavad ametnike seisukohti, mitte vastupidi. Seetõttu kutsume üles kõiki Saaremaal kandideerivaid nimekirju avaldama oma seisukohad hooldekodude reformi kohta ning survestama pealinna poliitikuid meiega arvestama. Saaremaa omavalitsused saidki ühendatud, et meie seisukohad oleks tugevamini kaitstud. Näidakem rahvale, et see nii on.