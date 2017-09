MTÜ Saaremaa Ralli saatis Eesti autospordi liidule kirja, kus antakse teada, et oktoobris sõidetav 50. ralli jääb nende korraldamisel viimaseks.

Viimased 11 aastat ühe ja sama meeskonnaga Saaremaa rallit korraldanud Toomas Sepp tõdes, et iga asi saab kord otsa. “Meil ei ole tulevikuvaadet ja motivatsiooni,” tunnistas rallidirektor. “Maksimum on saavutatud, suuremaks ja laiemaks arenemise võimalusi enam pole. Saaremaal on piir täielikult ees ja seda taset hoida läheb järjest raskemaks.”

MTÜ Saaremaa Ralli juhatuse liige Einar Soe lisas, et ühte ja suurt põhjust korraldamisest loobumiseks siiski ei ole. “On hästi palju väikeseid asju, inimesed väsivad ja ammendavad ennast ning ei leia enam motivatsiooni jätkamiseks,” märkis ta.

Aasta-aastalt on Saaremaa ralli korraldamisel olnud keeruline leida inimesi, kes abiks oleksid. Raskemaks on asja teinud see, et pädevad inimesed on kolinud elama mujale. Ka kiiruskatseteks sobivate lõikude leidmisel on valik jäänud järjest ahtamaks, sest sobivad teed on pandud mustkatte alla. Asfaldirallit ei saa aga teha, kuna teede pindamise tehnoloogia ei luba nendel rallit sõita. Rahaliselt ei ole olnud ühelgi aastal lihtne eelarvet kokku saada ja kulupool on aasta-aastalt suurenenud.

Mõlemad mehed tunnistavad, et oht ralli ärajäämiseks on olemas. “Aga me kindlasti loodame, et keegi seda tööd jätkab,” sõnas Einar Soe. “See, et meie enam ei korralda, ei tähenda, et Saaremaa rallit enam ei tule. Lihtsalt üks korraldaja loobub. Me kõik tahame, et keegi läheb sellega edasi.”

Toomas Sepa soovitus uuele võimalikule korraldajale on, et see plaan tuleb enda jaoks põhjalikult läbi mõelda. Peab rääkima seni ettevõtmisega seotud olnud inimestega, sest jooksu pealt nii suurt rallit paraku ei tee. Samuti peab meeskonnas olema tema hinnangul inimesi, kes on olnud autospordiga tihedalt seotud ja ralli korraldamisega tegelenud.

“Tuumik peaks olema ikka Saaremaal,” rääkis Einar Soe. “Olgu uus tegija siis mandrilt, Soomest või kust iganes, ralli korraldamine on kohaliku eluga seotud. Korraldajate hulgas võib olla ka inimesi mujalt, aga ainult väljastpoolt tuleva jõuga seda ei tee.”

Eesti autospordi liidu peasekretär Alar Arukuusk ütles, et on saarlaste loobumisplaanidega kursis. “See on olnud suurte traditsioonidega väga jõuline ja arvuka osavõtjaskonnaga ralli ning kui tõesti peaks juhtuma, et Saaremaal seda enam ei korraldata, on kahju,” tõdes Arukuusk, avaldades samal ajal lootust, et saarlaste spordi üks firmamärke ikkagi edasi kestab.

“Täpset tausta me hetkel väga palju ei tea, eks see aja jooksul tuleb välja. Jalad ja käed on selle ralli tegemisega praegu tööd täis, laseme ralli ära teha ja siis hakkame sellega tegelema. Meie soov on, et see ralli korraldamine Saaremaal ikka jätkuks,” rääkis Arukuusk.

Praegu pole alaliidule peale Saaremaa ralli korraldajate keegi oma loobumisest teatanud ja taotluste ametlik esitamine septembris veel kestab. Eesti autospordi liit finantsiliselt rallide korraldamist ei toeta. Alaliit paneb ralli Eesti meistrivõistluste sarja, millega garanteeritakse, et osalejaid tuleb rohkem kohale ja osavõtumaksud jäävad ralli korraldajatele. “Pigem teeme koostööd reeglites ettenähtud kohustuste täitmiseks,” lausus Alar Arukuusk.

Viimati ohustas Saaremaa rallit ärajäämine 2001. aastal. Eesti autospordi liit ähvardas siis Saaremaa ralli ära jätta, kuna kahe aastaga oli rallit korraldanud Kogula auto-moto klubi võlg kasvanud Rahvusvahelisele Autospordi Liidule maksmata aastamaksude tõttu 40 000 kroonini ning 1998. aastal Eesti parimaks autospordiürituseks tunnistatud rallile otsiti asendajat mandrilt. Asjad hakkasid Saaremaa ralli jaoks positiivses suunas arenema pärast seda, kui detsembri algul sekkus sündmustesse Saare maavanem Jüri Saar. Ta kutsus kokku ümarlaua, et leida koos kohalike ärimeeste ja spordijuhtidega võimalikud lahendused Saaremaa ralli korraldamiseks.

Ümarlaua eesmärk oli maavanem Jüri Saare sõnul vaadata, kas Saaremaal on veel olemas inimesi, kes löövad käed ja ütlevad, et teeme ralli ära, või tuleb tunnistada, et ürituse läbiviimisest ei tule enam midagi välja.

Ettevõtmise vastu huvi ilmutanud sihtasutus Turvaline Saaremaa jõudis 2001. aasta jaanuaris maavanem Jüri Saare vahendusel Eesti autospordi liiduga kokkuleppele, et meie spordi firmaüritus hakkab ka tulevikus Saaremaa teedel kulgema.