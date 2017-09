Taidlusele orienteeritud Külasema küla seltsing on 12 tegutsemisaasta jooksul esinenud publikule ilmselt rohkem kui ükski teine külaselts Saare maakonnas.

Muhus tegutseva Külasema seltsingu tantsujuhi Mall Noormetsa hinnangul on nende seltsing tõenäoliselt maakonna kultuuriliselt aktiivseim külaselts. Keskeltläbi koguneb Külasema tantsijatel, lauljatel ja näitlejatel aastas 25 esinemist, mis teeb tegutsemisaja peale kokku oma 300 ülesastumist. “Hiilgeaegadel oli esinemisi nii palju, et hakkas juba oma elu segama, vahel oli täitsa probleem, et hein tehtud saaks,” räägib Noormets. “Läks ikka kole tihedaks – suvel olime iga nädalalõpp mitmel korral väljas ja siis hakkas tunduma, et nii ikka päris ei saa.”

Tantsujuhi sõnul on külaseltsi liikmed oma taidluskavadega läbi sõitnud terve Saaremaa ja käinud mitmel pool mandrilgi. Muhus on üles astutud jaanipidudel ja külakokkutulekutel ning üllatatud mõnda juubilari.

Mall Noormets ütleb, et külas on välja kujunenud kindlad traditsioonid, nagu suvised küla laulu- ja tantsupäevad, oluliseks peetakse esivanemate kultuuripärandi kogumist. Külasema elanike mahlakamate juhtumiste pealt kokkukirjutatud lugude põhjal on publiku ette toodud külalood ja sadamakõrtsi lood, mis kujutavad endast lustakaid näitemänge koos laulu ja tantsuga. Külas tegutsevad kapell Metsakohin, nais- ja meesansambel ning küla segakoor, samuti näiterühm. Tantsurühma Kodukootud koosseisu kuuluvad nii naisrühm, meesrühm kui ka segarühm.

Üheks vägevamaks kordaminekuks oli seltsingule Nautse Mihkli talus 100 aasta taguse Muhu pulma läbimängimine, kus publik oli ühtlasi pulmaliste rollis. “Mängisime terve päev ja tegime seda ainult ühe korra,” räägib Noormets, kelle sõnul teeb Muhu muuseum selle etenduse salvestuse abil nüüd lastele koolitust, kuidas vanasti pulmi peeti.

Praegu on külaseltsi taidlejatel ümberhäälestuse aeg ja vaiksem periood. “Mõni inimene on läinud pilve peale, mõni Soome tööle,” ütleb Noormets.

“Ootamatult lahkus ka meie esilaulja Maie Mätas.” Vahetunud on pillimehed, esimest aastat teevad seltsinguga koostööd Lõõtsmoonikud. “Peame repertuaari ümber vaatama, sest rahvas vahetub,” räägib tantsujuht, kelle sõnul jäi selle suve sisse vaid kuus-seitse esinemist.