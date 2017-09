“Vaatamata jahedatele ilmadele polnud tänavusel turismisuvel väga viga,” leiab MTÜ Visit Saaremaa turismispetsialist Kristina Mägi.



Laeva üleveostatistika on mullusega võrreldes kasvanud. Majutuse augustinumbreid alles võetakse kokku, ent juuni ja juuli olid möödunud aastaga võrreldes plussis.

Meie turismiinfokeskuses käis sel suvel pisut vähem rahvast kui varasematel aastatel. Külastajate arv jäi küll üsna samasse suurusjärku – 15 000 ja 20 000 vahele –, aga iga aastaga on see pisitasa vähenenud. Arvan, et põhjus on suuresti selles, et Saaremaal on korduvkülastajate osakaal väga suur. Käib ju üldise statistika järgi eestlasi Saaremaal rohkem kui välismaalasi ning neil pole turismiinfot eriti tarvis. Meie keskuse külastajaist kolmveerand on aga välismaalased – nemad vajavad rohkem teavet.

Majutus internetist



Ilmselt on meie keskuse uksest sisse astujaid vähem ka seetõttu, et oma küsimustele leitakse vastused internetist.

Aastate eest oli meie külastajate seas väga palju majutuse otsijaid, ent nende arv on märgatavalt väiksem, kui oli kümme aastat tagasi. Arvan, et selles on väga suur roll Booking´ul ja teistel majutuskohtade tutvustamise ja broneerimise portaalidel. Kõige populaarsem küsimus, millega turist meie poole pöördub, on soov saada linna ja maakonna kaart. Jah, paberile trükitud kaart on vägagi hinnatud, eriti välismaalaste silmis.

Palju uuritakse ka vaatamisväärsuste ja ajaveetmisvõimaluste kohta. Siit aga tulenebki küsimus, kuidas meie saarel ühest punktist teise liikuda saab. Need, kes autot rentida ei saa või ei soovi, küsivad bussiliikluse kohta. Eriti palju on ühis­transpordi kohta uurijaid noorte ja seljakotirändurite seas.

Paraku peame tunnistama, et bussivõrk on aastaid olnud meie turismivaldkonna suurim kitsaskoht. Kui millegi üle nurisetakse, siis just selle üle.

Tähtsamate vaatamisväärsuste Kaali kraatri, Angla tuulikute ja Panga panga juurde pääseb ka bussiga.

Ligipääsetavuse osas on aga meie kõige kurikuulsam koht Sõrve säär – sinna ühistranspordiga põhimõtteliselt ei saagi. Andmebaasist otsides leiab küll vastuse, et Kuressaarest Säärele sõidab buss vaid kord nädalas, reedel. Kui aga hakata uurima, millal sealt buss tagasi sõidab, selgub, et mitte kunagi.

Kuna meilt oodatakse siiski abi ja vastuseid, oleme ühe võimalusena välja pakkunud autorenti. Päris paljude külastajate jaoks on positiivne üllatus, et autorent meil Saaremaal nii odav on – hinnad algavad kahekümnest-kahekümne viiest eurost ööpäevas. Sama palju tuleks maksta kahe jalgratta rentimise eest. Eriti kui mitmekesi reisida, on rendiautoga ringisõitmine meil seega üsna soodne.

Rendiauto pole nii kallis



Tõsi, palju küsitakse ka jalgrattarenti, ent paljud turistid ei adu, et vahemaad siin nii suured on. Asi siis rattaga Kuressaarest Säärele vändata! Kui selgub, et üks ots on 50 kilomeetrit pikk, siis mõte rattasõidust enam nii ahvatlev ei tundu.

Saaremaalt ühistranspordi abil Hiiumaale minek – mida paljud külastajad soovivad – on väga keeruline, et mitte öelda võimatu. Bussi- ja praamiajad ei klapi kohe kuidagi. Isegi siis, kui suvel sõidavad laevad kahe saare vahet neli korda päevas, on bussiga õigeks ajaks sadamasse jõuda suur probleem. Seda enam, et bussipeatus ei asu Triigi sadamas, vaid teeristis. Õnneks või kahjuks on Hiiumaal täpselt sama probleem – Sõru sadamasse ei sõida samuti ükski buss ning lähim bussipeatus asub paari kilomeetri kaugusel.

Kui mujal Euroopas on populaarsed turistidele mõeldud regulaarsed vaatamisväärsuste tuurid, siis meil on see nišš viimased viis-kuus aastat paraku täitmata. Või peaaegu täitmata. Sel suvel võttis selle riski ainsana MTÜ Active Life. Buss väljus iga päev: hommikul marsruudil Kaali–Angla–Panga, pärastlõunal aga Sõrve tuurile.

Nii mõnigi turist on küsinud, et kus siin Kuressaares turg asub. Turgu käivad otsimas paljud. Paraku leidub neid, kes tulevad pärast meie juurde jutuga, et otsitut ei leidnudki. Kui lähemalt uurida, selgub, et turuplatsil nad tõepoolest käisid, ent ei osanud nähtut selleks päris turuks pidada. Eeldatakse, et turg on midagi palju suuremat, kaupa ja kaubitsejaid täis.

Üldiselt on Saaremaa külalised leplikud ja siin pakutavaga rahul ja rõõmsad. Kiitust ilusa Saaremaa ja armsa väikese Kuressaare kohta jagatakse sageli.