Korteriühistu Saare Lehis soovib, et Kuressaare linnavalitsus asendaks linnarahva poolt tallatud haljasalaosa plaatmuruga.



Nimelt on ühistu maale Tehnika tn 2 tekkinud tee J. Smuuli tänava ülekäiguraja juurde, mida mööda pääsevad inimesed lasteaeda. “Ülekäigurada lõpeb meie territooriumi ääres ja inimesed on tallanud murule laia läbikäiguraja. Seda teed kasutavad kõik bussi pealt tulevad ja lasteaeda külastavad inimesed, kes suunduvad Ristiku ja sellega piirnevatele tänavatele,” kirjutab ühistu esimees Jaak Turja. Läbikäiguraja pikkus on umbes 16 meetrit ja laius 1,2 meetrit. Kuressaare linnavaranõunik Margo Sooäär teatas Saarte Häälele, et ühistu soov on võetud lahendamisele ja asja arutatakse.