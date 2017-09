Paari nädala pärast alustav Auriga Apollo kino toob esimeseks linale filmi “Kingsman” teise osa “The Golden Circle” ja lastele “Lego Ninjago”.



Apollo kino tegevjuht Rauno Stüff ütles Saarte Häälele, et mõlemal filmil on potentsiaali saada lähikuude enim vaadatud linateosteks.

Uue kino kahes saalis on kokku 200 kohta, mõlemas saalis saab valida kolme sorti toolide vahel.

Esimestes ridades on n-ö tavalised istekohad, kõrgemal paaristoolid ning saali ülemisel poodiumil Baltikumis ja Põhjamaades praegu ainulaadsed staaritoolid, mille asendit saab reguleerida ja mille nutisüsteemiga saab baarist tellida erinevaid tooteid.

Argipäeviti alustab kino tööd kell 14 ja toimub neli seanssi, nädalavahetustel algab filminäitamine kell 12 ja toimub viis seanssi. Ühes saalis on ka seadmed 3D-formaadis filmide vaatamiseks.

Umbes miljon eurot maksvas uues kinos on kümme töötajat, kes kõik on kohalikud inimesed.