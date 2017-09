Statistikaameti värskelt avaldatud andmete põhjal on Saare maakonnas populaarseim spordiala jalgpall, sellele järgnevad võrkpall ja male.



Statistikaametile esitatud andmete põhjal mängib jalgpalli 409, võrkpalli 214 ja malet 193 inimest. Esikümnesse kuuluvad veel harrastusvõimlemine 175, golf 137, korvpall 107, orienteerumisjooks 89, tennis 76, kergejõustik 72 ja takistussõit 70 harrastajaga.

Saaremaa suurima jalgpalliklubi FC Kuressaare president Priit Penu ütles, et see on viimastel aastatel saanud juba tavapäraseks, et maailma spordikuningas on valitseja ka Saaremaal. “Kes iganes Kuressaare kunstmuruväljakust mööda läheb, näeb, mis seal toimub,” lausus ta. “Meie soov on samas vaimus jätkata, tahame oma taset hoida ja võimaluste piires veelgi areneda.”

Esitatud andmete põhjal on Saare maakonnas spordiharrastajaid kokku 2411, neist mehi 1510 ja naisi 901 ning 19-aastaseid ja nooremaid 551. Spordiklubisid on 68, spordiühendusi kaks, treenereid 79, neist mehi 53 ja naisi 26.