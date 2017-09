Saaremaa ralli korraldajad otsustasid, et nende jaoks jääb tänavuse juubeliralli organiseerimine viimaseks. Mida see otsus tähendab Saaremaa ja siinse majanduse jaoks? Kas ja mida oleks võimalik teha, et poole sajandi pikkune traditsioon ei katkeks? Kes oleks need, kes peaksid poole sajandi pikkuse traditsiooni päästma?



Madis Kallas,

Saaremaa omavalitsuste liidu juht, Kuressaare linnapea:



Olen ka tänavu suhelnud ralli korraldajatega ja neid igati toetanud. Suurte ürituste korraldamine on väga suur töö ning seda mitte ainult toetajate leidmise osas.

Praegu oleme väga aktiivses suhtluses TS Laevadega ja ministeeriumiga seoses tänavuse, 50. ralli ajal toimuva üleveo võimekusega. Alates ministritest kuni seotud ettevõteteni välja on sellest probleemist räägitud, et praeguse veovõimekuse juures võivad just ralli ajal tulla selle aasta kõige pikemad järjekorrad.

Oleme koos ralli korraldajatega pakkunud välja ka konkreetsed lahendused, aga kas neid on võimalik teoks teha, veel ei tea.

Seega soovime juubeliralli korraldajatel aidata korraldada seda suurüritust võimalikult hästi. Sisuliselt kohe pärast rallit on meil aga kavas saada osapooltega – kohalike omavalitsuste, Visit Saaremaa, ettevõtjate ja otseselt ralliga seotud institutsioonide esindajatega – aruteluks kokku. Nii nagu 2001. aastal päästeti ralli ja nii nagu päästeti ooperipäevad kümmekond aastat tagasi väljasuremisest. Olen kindel sarnase protsessi edukuses ka 2018. aasta ja järgmiste rallide puhul. Loomulikult tähendaks see suuremat tuge ka kohaliku omavalitsuse poolt, aga niivõrd olulise ja üheks Saaremaa sümboliks saanud ürituse puhul on see iseenesest mõistetav.

Olen kindel, et nii mõtlevad kõik vallajuhid ja ka kõik poliitilised jõud, kes Saaremaa valla volikokku kandideerivad.

Ergo Oolup,

MTÜ Visit Saaremaa tegevjuht:



Saaremaa ralli on olnud väga kaua aega suurim sügisene üritus Saaremaal. Tegemist on meie jaoks kindlasti primaarse üritusega, mis toob turisti siia mitmeks päevaks. Tulu teenivad turismiga nii otseselt kui ka kaudselt seotud ettevõtted. Külaliste hulk on suur ja seega ka tulu märkimisväärne.

Praegu on oluline pakkuda tänavuse ralli külastajatele ürituse ajal meeldivat saare külastust. Pärast rallit näitame kindlasti ka omapoolset initsiatiivi, leidmaks võimalusi selle pikaaegse traditsiooni jätkamiseks.

Margus Mölder,

SA Saaremaa Turism nõukogu esimees:

Ralli on Saaremaa üks tähtsündmusi. Kui panna kaalule, on ooperipäevad ja ralli tähtsuselt üsna võrdsed üritused. Ralli venitab pikemaks ka meie turismihooaja – see ongi olnud meie turismihooaja lõpusümbol. Ega me ju üle oktoobri väga venita. Kui rallit ei oleks, lõpeks hooaeg võib-olla varem ära.

See ralli korraldamise lõpetamise teema on praegu alles oraste peal – rallini on ju veel peaaegu kuu aega. Korraldajad on ilmselt väsinud ja tüdinud seda üritust korraldamast.

Seda on olnud ka varasematel aastatel. Mure on ikka üks ja sama – kõik tahavad head üritust, aga panustajaid on suhteliselt vähe.

Kuidas edasi – mõistlik oleks tõesti korraldada suurem arutelu, panna pead kokku ja mõelda. On arusaadav, et tegijatel võib jaks ja tahtmine otsa lõppeda. Korraldajad võivad ajapikku vahelduda ka.

Muidugi oleks ideaalne, kui praegused tegijad otsiksid endale uued jüngrid, kes asja üle võtavad – see oleks ehk parim lahendus. Kui selline sujuv üleminek ei õnnestu, võib ka muid asju mõelda.

Igal juhul on see hea mõte inimesed kokku ajada ja üheskoos asju arutada.

Terje Nepper,

SEL-i juhatuse liige, Arensburg OÜ tegevjuht/ juhatuse liige:



Saaremaa ralli on väga tugev kaubamärk ja legendaarne üritus ilma milleta Saaremaad ette ei kujuta.

Turismi seisukohalt on oluline, et tegemist on väljaspool turismi kõrghooaega toimuva üritusega. Üritusega, mis hooaega oluliselt pikendab.

Ise üritusi korraldades tean, kui raske on korraldajatel, väga vähe on neid, kes ulatavad abikäe. Arutasime SEL-i juhatuses põgusalt ralli teemat ja neid firmasid, kes oleksid valmis toetama, kindlasti on. Siiani ei ole korraldajad oma muresid ka väga valjuhäälselt kurtnud. Ettevõtjad, sealhulgas turismiettevõtjad, ja meie uus tugev omavalitsus peaksid seljad kokku panema ja legendaarse ürituse madalseisust välja aitama.