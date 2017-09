End Kihelkonnal sisse seadnud Kukkelate perepea Anti on erialalt ortopeed. Ehkki tegemist on Tartu mehega, kes aastaid arstina Soomes töötanud, koliti terve perega mõne aja eest ikkagi Saaremaale.



Kihelkonnale tõmbas Antit ja ta kaasat Laglet see, et viimane on Kihelkonnalt pärit. “Kahe aasta eest, kui vanem tütar läks kooli, mõtlesime asja üle järele ja kolisimegi Kihelkonnale,” tunnistas Anti Kukkela. Soomes elati doktor Kukkela sõnul enne seda pea 15 aastat. “Lapse kooliminek pani aga mõtlema ja otsustasime teha kannapöörde.”

Kui Anti abikaasa on Saaremaalt pärit, siis teistegi pereliikmete jaoks ei tulnud Saaremaale kolimine päris, pea ees, tundmatusse vette hüppamisena. Perepea sõnul olid nad kõik enne seda tublid suvesaarlased. “Saaremaal meeldib meile väga, ega me muidu siia oleks tulnud,” naeris Anti.

Hiljuti võttis dr Kukkela vastu veel ühe otsuse – hakata Saaremaal ametlikult oma erialast tööd tegema. Selleks registreeris ta firma ja avab juba lähiajal Kuressaares oma vastuvõtukabineti.

Tema ruumid asuvad Kuressaare perearstikeskuse katuse all, seega on tee abivajajate jaoks lihtne ja tuttav. “Erialalt olen ma ortopeed ja selle alla käib väga palju: liigestega seotu, proteeside asetamine, sporditraumad jne. See on see ampluaa, mis on ortopeedi erialal haiglas,” nentis tohter.

Dr Kukkela ampluaa on aga laiem – tema avitab inimesi ka toitumisnõustamisega. Seejuures ei ole tegemist mingi lihtsalt niisama popi teenusega. Kukkela puhul on toitumisnõustamine väga tihedalt seotud tema patsientide ortopeediliste probleemidega. “See sai alguse juba aastaid tagasi Soomes,” tunnistas ta. “Ja haakub minu tööga nii tugevalt, et nüüd ma isegi ei mõtle, et teen ainult ortopeeditööd – kõik see kokku on arstitöö.“

Anti Kukkela näeb oma sõnul, et toitumisnõustamise ja ortopeeditöö kombineerimisel on tulemused patsientide juures väga head. Nimelt vaevab paljusid ortopeediliste hädadega patsiente ka ülekaal. Ehk teisisõnu, paljudel juhtudel on nende ortopeedilised mured tingitud vähemalt osaliselt ka valest toitumisest. Kui toitumine saab korda, leeveneb ka probleem või kaob sootuks.

Nõnda ei näinud Anti Kukkela suuremat mõtet selles, et saata inimesi enda juurest ära esmalt oma toitumisprobleemidega mõne nõustaja juurde. Mõnda aega oli ta seda teinud. Ent poole aasta, aasta pärast, kui patsient tema juurde naasis, ei olnud üldjuhul suuremat positiivset muutust toimunud.

Seega võttis doktor asja ise käsile, tutvus põhjalikult toitumisalaste uuringute ja muu vajalikuga ning asus ise patsiente nõustama. Tulemused olid kiired ning paljudel polnud enam vajagi kirurginoa alla minna. “Avastasin, et mul pole mingit põhjust paljusid inimesi enam lõikusele saata, kuna nad ei vajanudki enam lõikusravi.”

Sama taktikat rakendab ta nüüd Saaremaal. “Asi töötab kiiresti, kui inimene suudab soovitustest kinni pidada. Mingi enesepiitsutamisega tegemist ei ole,” kinnitas dr Kukkela.

Tema kabinetis on tegemist küll tasulise arstiabiga, ent ortopeedidega Saaremaal ülearu priisata nagunii pole. Seega on ainult tervitatav, et üks võimalus kiiresti arstile pääseda on jälle juures.