Reformierakond ja IRL Saaremaal Keskerakonna teed ei lähe ning teistes nimekirjades kandideerijaid enda seast välja ei arva. Samas on näiteks Reformierakonna Haapsalu piirkond väljaviskamise kasuks otsustanud.



“Erakonna juhatus on seisukohal, et igas piirkonnas on olukord ja põhjused erinevad,” selgitas Reformierakonna siinse maakonnaorganisatsiooni juht Kalle Laanet.



Tema sõnul ollakse Saaremaa piirkonnas seisukohal, et kui mõni erakonna liige kandideerib valimisliidu nimekirjas, ei kahjusta see Saaremaa piirkonna mainet. Reformierakonnal ei ole mujal kandideerijatega Saaremaal ka suurt probleemi. Konkurentide juurde on läinud vaid üksikud.

Seevastu on palju ülejooksikuid Isamaa ja Res Publica Liidu ridades, mitmed on pannud ennast kirja valimisliidus Saarlane. IRL-i kohalik juht Kaido Kaasik ütles, et küsimust on arutatud.

“Liikmed, kes valimisliidu ellu kutsusid, on erakonnast juba lahkunud,” kinnitas Kaasik, pidades silmas Kuressaare linnavolikogu esimeest Toomas Takkist. Kaasik lisas, et pärast valimisi saadakse kõigi liikmetega kokku ja siis otsustatakse, milline saatus neid teises nimekirjas kandideerinuid ootab.