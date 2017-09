Alates neljapäevast on võimalik osta jalgsi reisija pilet TS Laevade parvlaevadele mobiiliga.



TS Laevad teatas, et pileti saamiseks tuleb helistada kindlale telefoninumbrile, mille leiab sadamahoonest. Mobiiltelefoniga saab seejuures osta reisija täis-, soodus-, tasuta piletit ja püsielaniku sooduspiletit. Iga ostetud pilet seotakse vedaja andmeil telefoninumbriga, millelt vastavale numbrile helistati.

“Hea on teada, et piletit on võimalik osta ühel suunal ja kindlale väljumisele ning piletit ei saa muuta ega tagastada. Mobiiltelefoniga on võimalik pileteid osta kõigil, kes on Eesti mobiilioperaatorite kliendid ja kellel on avatud mobiilimakse teenus,” lisas vedaja.

Pileti ostmisel lisanduvad mobiilioperaatori kehtestatud tasud pileti saatmise eest 0,15 eurot ja mobiilimakse tasu 0,32 eurot, mis kajastuvad ostja telefoniarvel. Täpsem informatsioon teenuse kohta on kuvatud kõikides sadamahoonetes ja kodulehel praamid.ee.