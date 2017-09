Oma “uut vana” päästeautot mandrilt ootavad pikisilmi ka Abruka saare elanikud, kuid saarevaht Rein Lembri (pildil) sõnul hetkel veel logistilist plaani päästemasina saarele toimetamiseks ei ole.



“Ütleks selle peale nii, et lotovõit ei ole võit enne, kui ta käes on,” sõnas saarevaht. “Praegu oleme 99% kindlad, et ta tuleb. Kui masin Roomassaares on, siis 99,9%. Päris tuliuus ta ei ole, aga me oleme enam kui õnnelikud, et meie nimega ta seal seisab ja ootab meeldivat kohtumist uute peremeestega,” lisas ta naerdes. Lember tõdes, et seni pole silmapiiril kindlat alust, mis oleks võimeline masina saarele toimetama. “Auto raskus on selline piiripealne, aga eks me mingi variandi ikka leiame. Samas jällegi, kui mõnel heal inimesel on mõte, kuidas 10-tonnine masin Abrukale toimetada, oleme pakkumistele avatud.”