Tänu negatiivsetele intressimääradele tõotab puidu hind Rootsis ületada seitsme aasta taguse rekordi, nõudluse kasv Rootsis annab tunda ka meie metsaomanike sissetulekus, kirjutab Äripäev.



Mullu oli Rootsis metsatoodangu kuupmeetri hind umbes 42 eurot. Tänavu esimese kuue kuuga on see tõusnud pea 44 euroni ja jääb vaid 10 sendiga alla 2010. aasta rekordile. Rootsi põllumeeste liidu (LRF) hinnangul jätkab tõenäoliselt tõusu nii puidu kuupmeetri hind kui ka eraomanike ja ettevõtete huvi metsa ostmise vastu.

Nõudluse kasv naabrite juures mõjutab Äripäeva väitel paberi- ja hakkpuidu tootmist ka Eestis. Erametsakeskuse juhi Jaanus Auna sõnul on paberipuidu kokkuostuhind küll normaliseerunud, ent jääb siiski 2006.–2007. aasta tasemele alla. “Kindlasti on möödas mõne aasta tagune seis, kui vahel polnudki võimalik oma paberipuidu toodangut üldse kuhugi müüa,” sõnas Aun intervjuus Äripäevale.

Erametsakeskuse andmetel jäi okaspaberipuidu hind 2016. aasta alguses keskmiselt alla 30 euro tihumeetrilt. Tänavu esimeses kvartalis sai sama tihumeetri eest kuni 34 eurot.

Eesti puidumüügi keskuse tegevjuht Einar Rannula kinnitas, et tänavu on kerkinud paberipuidu ja eelkõige just okaspaberipuidu hind. Rannula väitel on viimase hind tõusnud kolmandaks kvartaliks hinnanguliselt kuni 38 euroni tihumeetrilt.