“Tomba karjääriga seonduv on suurepärane näide sellest, kuidas käib kohalik poliitgümnastika,” leiab Saarte Hääle poole pöördunud vallaelanik*. “Vallarahva seas aastakümneid populaarse suplus- ja ajaviitekohana kasutatud karjääri soovivad Leisi vallalt võileivahinna eest endale saada kohalikud ärimehed ja vallavõimu juures seisvad või seisnud inimesed.”



Mäletan juba kolmekümne-neljakümne aasta tagusest ajast, et kõik soovijad on saanud Veske külas asuvat Tomba kruusakarjääri vabalt kasutada – suvel seal ujuti, talvel uisutati ja mängiti jäähokit.

Praeguseks on kruusavedamine karjäärist lõpetatud, vallavalitsus lasknud kalda ilusti korda teha ning karjääri tagumine ots on kohalike seas populaarne ujumiskoht.

See, et kohalikul eliidil on kindel plaan karjäär endale saada, on asi, mida kõik kohalikud teavad, aga keegi ei julge protesteerida, kuna ei soovi eliidiga vastuollu minna.

Lugu sai alguse juba kümme-viisteist aastat tagasi, kui esimesena ostis selle äärde krundi ja ehitas maja toonane volikogu liige, praegune ettevõtja ja valla suuremaid ettevõtjaid. Kui ehitas, mis siis ikka – ülejäänud karjääri sai ju edasi kasutada.

Neli-viis aastat tagasi ostis endale karjääri ääreni ulatuva krundi üks teine ärimees, endine vallavolinik. Selle maaostu suhtes pole ette heita midagi – maa osteti ühe vanema daami käest, kes ei osanud sellega midagi peale hakata.

Huvitavaks läks asi aga käesoleva aasta alguses, veebruaris-märtsis, kui karjääri äärde esimesena maatüki ostnud mehe poeg samuti veekoguga piirneva krundi ostis. Teiselt maaomanikult, kellele karjääri ääres suur maatükk kuulub.

Eelnõu valmis kibekähku



Pärast seda hakkasid asjad arenema väga kiiresti. Juba maikuus tegid karjääri tagumise otsaga piirnevate suuremate maatükkide omanikud vallavalitsusele kahepeale avalduse, et soovivad vallalt ära osta kogu karjääri, põhjendades, et neile annab eelisostuõiguse see, et neile kuuluvad karjääriga piirnevad kinnistud.

Selle peale aga aktiveerusid ülejäänud kinnistute omanikud: oot-oot, miks meie peaksime ilma jääma! Vallale avalduse esitanud mehed võtsid selle tagasi ning siis otsustasid kõik maaomanikud teha ühise avalduse – et igaüks neist saaks oma kinnistuga piirneva osa karjäärist.

Muide, karjääriga piirnevate maade omanike hulka kuuluvad vallavalitsuse endise ametniku poeg ning praegune vallavolinik.

Korraga läks maaomanike poolt lahti kurtmine: karjäär on lastele ohtlik, seal lagastatakse, teedel käiakse autodega kihutamas. Asi tipnes sellega, et jaanipäeva paiku tuli avalikuks maaomanike plaan karjäär vallalt ära osta.

Volikogu esimees valmistas kibekähku ette eelnõu. Selle järgi oleks karjääri jagamisel tekkivad erineva suurusega kinnistud müüdud otsustuskorras naeruväärse hinna eest – kinnistute hinnaks oli määratud, olenevalt nende suurusest, 170 kuni 750 eurot. 21. augusti istungil pidigi volikogu karjääri võõrandamise kohta otsuse tegema.

Milles on asja konks, et vallavalitsuses ja volikogus asjad järsku nii kiiresti liikuma hakkasid? Aga selles, et volikogu esimehe tütar on ühe maaomaniku naine. Nii oleks volikogu esimees teinud oma tütrele imeilusa kingituse – privaatjärve.

Maa-ameti piirangute registris pole karjääri tagumisele otsale ju ühtki piirangut. Kui suurem osa karjäärist on märgitud veekoguna, siis selle tagumine ots on maa-ameti silmis lihtsalt üks suvaline lomp. Sisuliselt võiks järve pool maja ehitada, ilma et kellelgi oleks seaduslikku alust selle vastu protesteerida.

Suurepärane kinnisvaraprojekt



Igaüks, kel vähegi kinnisvarast aimu, mõistab, et Tomba karjääri äärsete maaomanike jaoks on see suurepärane kinnisvaraprojekt. Kui ühendad ükskõik missuguse kinnistu veekoguga, tõuseb selle väärtus kümme korda, rohkemgi.

Ehk olekski volikogu otsuse suurema kärata vastu võtnud, kui paar vallaelanikku poleks kirjutanud volikogule pöördumist, milles soovisid, et karjäär jääks avalikku kasutusse.

Kuigi vallavolikogu liikmed leidsid juba 21. augusti istungil (igaüks võib seda valla kodulehelt leitava lingi kaudu järele kuulata), et kuna Tomba karjääri ja selle tuleviku vastu on avalik huvi, tuleb sel teemal hiljemalt septembri algul korraldada avalik arutelu.

Kummaline on aga see, et arutelu kuupäevaks määrati alles 15. september. Arutelu ja volikogu istungi vahele, mille üks päevakorrapunkte on Tomba karjääri otsustuskorras müük, jääb kõigest kaks päeva! Me võime ju seal oma arvamust avaldada, aga see, kas volikogu meie arvamust ka kuulda võtab, selgub esmaspäeval. Kui asi lihtsalt ära tehakse – ja näib, et seda tahetakse ära teha võimalikult kiiresti, siis mine oma huvide kaitseks kohtusse, kui tahad!

Ma ei ole maaomanike peale kade – soovin vaid, et Tomba karjäär jääks vallarahva kasutusse ka edaspidi.

*Saarte Häälele oma seisukoha avaldanud inimene soovis jääda leheveergudel anonüümseks. Tema nimi on toimetusele teada.

KOMMENTAAR



Leisi vallavolikogu esimehelt Andrus Kandimaalt eile kommentaari saada ei õnnestunud. Vallavanem Ludvik Mõtlep ütles aga Saarte Häälele, et vajaks vallaelaniku seisukoha kommenteerimiseks rohkem aega

“Arvan, et vallavalitsuse seisukoht Tomba kruusakarjääri otsustuskorras müügi osas ei ole nii määrav – otsuse teeb ikkagi volikogu,” lausus Mõtlep.

“Loodan aga, et tänasele (eilsele – Toim.)avalikule arutelule tulevad ka volikogu liikmed, kes peavad esmaspäeval otsuse vastu võtma.”