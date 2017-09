Nasval tegutsev Baltic Workboats (BWB) soetas endale Ameerikas Florida osariigis asuvas Tampas 5 miljoni euro eest tootmishoonetega kinnistu. Kui esialgu tegeletakse USA-s töölaevade müügi ja hooldusega, siis hiljem ka ehitusega.



Baltic Workboats AS-i juhatuse esimees Margus Vanaselja ütles Saarte Häälele, et arvestades Ameerika turu mahtu, peaks nende disainitud ja toodetud alustele seal kindlasti turgu jaguma. Veelgi enam, pikemas perspektiivis on BWB-l plaan siseneda ka Kanada ja Ladina-Ameerika turgudele.

“Meie mitmeaastane turundusalane tegevus ja tootearendus on vilja kandnud ning oleme saavutanud oma unikaalse tootega turgudel laialdase tähelepanu,” tunnistas Vanaselja.

Nimelt on Saaremaa laevaehitajal sõlmitud juba ka leping lootsikaatri Pilot 1500WP ehitamiseks ja tarnimiseks Port Everglades´i lootsikeskusele Floridas. “Tegemist on ettevõtte esimese müügiga Ameerika Ühendriikide turul, mis omab väga olulist tähtsust Baltic Workboats’i pikaajaliste strateegiliste plaanide seisukohast,” kinnitas Vanaselja.

Ettevõtte juht nentis, et Ameerika turul on hakatud lisaks toodete kvaliteedile pöörama olulist tähelepanu ka kütusekulule, madalale vibratsiooni- ja müratasemele, ning selle poolest on BWB laevad väga hinnatud.

Vanaselja usub oma sõnul, et see kujuneb kindlasti ka nende konkurentsieeliseks sealsel turul. “Lootsikaater, mis valmib käesoleval aastal, saab ühtlasi olema Baltic Workboats´i referentslaev Ameerika vetes,” lisas Margus Vanaselja.

Floridas soetatud laevatatava kanali ääres asuva kinnistu suurus on 5 hektarit, millest 3000 ruutmeetrit on katusealust tootmispinda. Tegevust sealsel kinnistul hakkab opereerima Baltic Workboats US, mille juhatusse kuulub inforegistri andmeil Margus Vanaselja ainuisikuliselt. Kõnealune firma registreeriti tänavu veebruaris ja see kuulub BWB kontserni.

Ettevõtte põhitegevuseks Ameerikas saab vähemalt esialgu olema töölaevade müük ja hooldus, hiljem ka komplekteerimine ja lõppviimistlus.

USA lootsikaatri tellimusele sarnase samasuguse kontseptsiooniga lepingu allkirjastas BWB Taani lootsidele 15 lootsikaatri ehitamiseks. Selle lepingu järgselt tarnitakse organisatsioonile kahe aasta jooksul 15-meetrised lainet läbistava kerega kaatrid.

Lepingute maksumus on kokku 17 miljonit eurot. Lisaks tarniti suvel Rootsi 100-meetrine parvlaev, mille maksumus oli veidi üle 10 miljoni euro ilma käibemaksuta. Hiljuti sõlmiti rootslastega veel üks leping 100-meetrise laeva ehitamiseks.