Laupäeval toimunud Jõhvi rahvajooksu järel leidis aset intsident, kui teisena lõpetanud Andi Noot ei soostunud poodiumil esikoha saanud keenialase Ibrahim Mukunga Wachira kätt suruma. Seetõttu sai saarlane meedias rassismisüüdistuse.



“Asi kukkus tõepoolest halvasti välja ja tahan Ibrahim Mukunga ees vabandada, et tema käesurumise pakkumist vastu ei võtnud. Olin jooksu lõppedes sedavõrd pettunud, sest mind viimasel paaril aastal vaevanud hingamiskramp lõi taas välja. Pidin viimastel kilomeetritel ja peale finišit kõigepealt tegelema hingamise taastamisega ja kõik see häiris mind veel ka pjedestaalil seistes,” selgitas Noot eksklusiivselt Postimehele. “Kinnitan südamest, et minu reaktsioon ei olnud mitte kuidagi seotud ei Mukunga nahavärvi, tema isiku või faktiga, et ma talle jooksus alla jäin,” lisas ta.

Eesti Televisioonile uudisloo teinud ERR-i Ida-Virumaa korrespondent Rene Kundla vahendas jooksu ühe korraldaja Allan Valgi seisukohta: “Võin nii palju öelda, et Andi ei tundnud end pärast finišit hästi. Ta oli umbes 5–10 minutit pikali ja piinles kõhuvalu käes, mis oli teda vaevanud viimased neli kilomeetrit. Mulle tundus, et ta oli oma mõtetes mujal, st terviserikke pärast mures, ning ei pööranud ümbritsevale eriti tähelepanu. Ma ei ole temaga sellest meedias üleskerkinud teemast veel rääkinud, kuid teades teda kui spordimeest ja lihtsalt inimest, ei usu ma, et ajakirjanduses väljatoodu tõele vastab.”