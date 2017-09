Möödunud nädalal toimus Kaalis kaks poodidesse sissemurdmist. Esimesel juhul löödi sisse Kaali kaupluse aken ja pandi toime vargus, teisel juhul murti sisse Kaali külastuskeskuse poodi.



Läinud neljapäeval sai politsei teate, et lõhutud on Kaali külas asuva kaupluse aken. Samal päeval teatati, et toime on pandud ka vargus. Samal nädalal ööl vastu laupäeva anti politseile teada, et Kaali külastuskeskuse kauplusse on ebaseaduslikult sisse tungitud.

Vargusega tekitatud kahjud on täpsustamisel ning juhtunu asjaolude uurimiseks on alustatud väärteomenetlust. Mõlema juhtumi osas käivad praegu menetlustoimingud ja kahtlustust kellelegi veel esitatud ei ole.