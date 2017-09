Hiljuti Saare maakonda väisanud Eesti peaminister Jüri Ratas kinnitas Kadi raadio saates “Keskpäev”, et Kuressaare ja Tallinna vahelisele liinile on kahtlemata tarvis uut ja senisest suuremat lennukit. Saarte Häälele teadaolevalt on aga ka järgmisel hankeperioodil riigieelarves lennuliikluseks raha sama palju kui praegu.



Peaminister märkis ülemöödunud nädalal Saaremaal käies, et lennuühenduse arutamiseks on ta kohtunud Saare maakonna omavalitsuste juhtidega ja Saare maavalitsuse esindajatega ning teab ka, et majandusministeerium teeb omalt poolt kõik, et järgmise hankeperioodi lennuki tulek saaks täpselt läbi räägitud nii omavalitsusjuhtide kui ka kohalike ettevõtjatega.

Läbirääkimiste tulemuse põhjal saab ka uus hange välja kuulutatud. “On selge, et seda liini on vaja opereerida suurema lennukiga kui täna,” nentis Ratas. Saarte Häälele teadaolevalt on 2019. aasta eelarves aga väidetavalt ikkagi samasugune summa, mis praegu, ning sellega suuremat lennukit ei saa.

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi avalike suhete nõunik Mihkel Loide ütles Saarte Hääle päringu peale, kas väidetel on alust, et praeguse hanke tähtaeg saab läbi 2019. aasta lõpus.

“Seega on saarte lennuühenduse teema kindlasti kevadiste riigieelarve läbirääkimiste käigus tõsiselt laual ja teeme omalt poolt kõik, et teenus saaks võimalikult hea ka tulevikus,” kinnitas Loide.