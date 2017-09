SISUTURUNDUS: Uuenduskuuri läbivas STÜ Rehemäe keskuses on koos mööblipoe laienemisega teisele korrusele saarlasele kodusaarele kätte toodud mitmeid mandrilt tuttavaid tegijaid. Tänavusest aastast Saaremaa kaubamaja ja Rehemäe keskust juhtiva Ülle Pupparti eestvedamisel ollakse nüüd partnerid näiteks Aatriumi sisustuskaubamajaga.

Saarlasele tähendab see seda, et kasutades Rehemäe keskust vahendajana on nüüd võimalik endale Aatriumist mööblit või mistahes sisustuskaupa osta sama hinnaga kui Tallinnas ja kaup tuuakse Rehemäele kohale.

Soovi korral võib kasutada e-kaubanduse suurimat mugavust – polegi vaja ükskõik kumba poodi ise kohale minna, sest lisaks Aatriumi müügisaalis olevale kaubale saab valida ka nende kodulehel oleva kauba hulgast (v.a Eesti toodang ja outlet´i kaup).

Ostu sooritamiseks tuleb vaid võtta kõne Rehemäe mööblipoodi ja oma soovist teada anda. Selleks, et ihaldatud mööblitükk jõuaks kohale lisatasudeta, tuleb kauba eest tasuda STÜ Rehemäe keskusele ehk siis tellimine ja maksmine peab toimuma Rehemäe mööblikaupluse töötajate kaudu.

Teine uus koostööpartner Rehemäe keskuses on Läti köögimööblitootja Koncept SIA, kes seni pakkunud kööke Skandinaavia turule. Uus tulija annab võimaluse panna müüjat abiga ise endale kokku just selline köögimööbel, nagu meeldib, tuppa mahub ja rahakott kannatab.

Loomulikult jäävad Rehemäele valikusse ka seni pakutud valmisköögid ja Virumaa Köök. Nii uued tulijad kui ka juba tuttavad tegijad leiab keskuse esimeselt korruselt.

Oma valikut uuendab seal ka garderoobikappide pakkuja Arina, mille juures hindavad kliendid samuti võimalust neile sobivate mõõtudega kapp müüjate abiga arvutis kokku panna. Võimalikku tulemust näeb kohe arvutiekraanil ja saab selgeks, kuidas erinevate elementide lisamine hinda mõjutab.

Kõigi käimasolevate uuenduste juures ei ole unustatud ka seda, millega klient Rehemäe keskuses juba harjunud on. Omale kohale esimesel korrusel jäävad sektsioonid ja pehme mööbli valik. Kliendi mugavuse nimel kohendatakse ümber vaibavalik, millest parema ülevaate saamiseks sätitakse sisse n-ö vaibamaailm.

Ümberkorraldused on käimas ka peasaali kõrvalruumis, kus on omaette boksidesse koondatud mingi konkreetne sortiment. Juba on oma boksis koha leidnud kõik Rehemäel müüdavad padjad, aga ühte kohta on kokku toodud ka kattemadratsid ja lisamadratsid. Oma boks on Rehemäe keskuses müüdavale porimattide valikule. Kui kodus on vajaka mõnest triikimiseks- viikimiseks või pesukuivatamiseks vajalikust esemest, on ka need kõik ühte boksi kokku toodud. Boksid on ka näiteks erinevatele riiulitele, esikumööblile jne.

Kõrvalruumi keskelt leiab aga parasjagu käimas oleva hooaja kõige kuumema kauba, septembris näiteks lai valiku kirjutuslaudu. Rehemäe ehituspoe poole pealt aitab septembri hämarust valgemaks muuta erinevate valgustite sooduspakkumine.

Uut ja põnevat leiab keskusest veelgi, sest väikese värskendava remondi järel on teisel korrusel valmimas näidismagamistoad nii päris väikestele kui ka noortele ja täiskasvanutele. Voodeid ja mööblit pakuvad seal juba varemgi esindatud olnud Eesti ja ka välismaised tegijad, aga ka Rehemäe kliendi jaoks uued tootjad. Uudisena eksponeeritakse teisel korrusel nüüdsest kooli ja lasteaeda või suurde mängutuppa mõeldud mööblit, mille valik kohapeal järjest täieneb. Koolidele ja lasteaedadele kehtib ostu korral 10% allahindlus ning Ülle Puppart soovitab koolijuhtidel või lasteaia direktoritel kauplust külastada kasvõi nõu küsimiseks, sest kogemustega müüjad teavad, kust mida otsida ja leida.

Teisele korrusele tasub sammud seada ka siis, kui kontorisse on vaja uut tooli või lauda. Täienenud ja suurenenud büroomööbli valik on saanud oma ruumi just sinna. Samuti on teisel korrusel nüüdsest suur leiutuba, kust leiab nii parasjagu lõppenud hooaja tooteid kui ka loomulikult muud põnevat.

Ülle Puppart, Rehemäe keskuse juhataja Lea Lepp ja kõik müüjad loodavad, et nii uued kui ka juba tuttavad kliendid võtavad tehtud muudatused rõõmuga vastu, sest uuendusi tehes mõeldakse ikka ennekõike Saaremaa ostja soovidele ja siinsele ostujõule.